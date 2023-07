Miền Bắc vẫn mưa to do ảnh hưởng bão số 1, cảnh báo gió cấp 9 trên biển

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm 18.7 và sáng 19.7, tại Bắc bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 18.7 đến 8 giờ ngày 19.7 có nơi trên 50 mm, như: xã Đông Lai (H.Tân Lạc, Hòa Bình) mưa 64,3 mm; TX.Sa Pa (Lào Cai) 59 mm; H.Quỳnh Lưu (Nghệ An) 151,8 mm…

Biểu đồ lượng mưa trên cả nước đêm 18.7 và sáng 19.7 TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Theo dự báo, ngày và đêm 19.7, ở Bắc bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi trên 100 mm.

Từ ngày và đêm 20.7, tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 15 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.

Từ ngày 19 - 20.7, Tây nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70 - 120 mm, có nơi trên 170 mm (mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, mưa lớn ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Người dân và chính quyền các địa phương cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng trong ngày 19.7, ở trạm đảo Huyền Trân có gió tây nam mạnh cấp 7, giật cấp 9. Trong 24 giờ tới, vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây của quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh, sóng biển cao 2 - 4 m.

Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động, sóng biển cao 2 - 3 m.

Ngày và đêm 20.7, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió tây nam cấp 6, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 2 - 3,5 m, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 1,5 - 3 m, biển động. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.