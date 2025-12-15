Miễn học phí có 1-2 triệu nhưng nhà trường lại ‘liên kết’ rồi thu thêm vài triệu

Sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, sáng 15.12, tại trụ sở phường Bạch Mai (TP.Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các phường: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội sau kỳ họp 10 Quốc hội khóa XV ẢNH: GIA HÂN

Trao đổi với cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết đây là đợt tiếp xúc cử tri cuối của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, nên "có rất nhiều tâm trạng", "vừa mừng, bởi chúng ta đã làm được rất nhiều việc, nhưng cũng vừa lo lắng, băn khoăn thập kỷ mới phát triển của đất nước như thế nào, nhiệm kỳ tới đây như thế nào".

Thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư cho hay, vừa qua, đã có hơn 13 triệu lượt ý kiến của 5 triệu cử tri, nhân dân trong cả nước góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội.

Theo Tổng Bí thư, chưa bao giờ có sự vào cuộc đóng góp nhiều ý kiến như vậy. Nhiều ý kiến rất xác đáng tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Sau khi tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung, tại Hội nghị Trung ương 15 tới đây sẽ thông qua dự thảo văn kiện cuối cùng để trình đại hội.

Về kỳ họp thứ 10, Tổng Bí thư cho biết, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, trong đó có rất nhiều nội dung về công tác lập pháp, tháo gỡ các điểm nghẽn mang tính chiến lược cho phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư chỉ rõ, điểm nghẽn lớn nhất là thể chế. Cái gì cũng cấm, cũng hạn chế thì "làm sao giải phóng được sức dân, sức sản xuất, làm sao tạo ra được những đồng thuận xã hội".

Tổng Bí thư cho rằng, tư duy không quản được thì cấm là rất lạc hậu, phải thay đổi. Luật pháp phải kiến tạo, tạo môi trường huy động được sức dân, doanh nghiệp, của mọi người dân. "Đây là nỗ lực rất lớn trong đổi mới tư duy", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: GIA HÂN

"Không thể biến trường học thành nơi dịch vụ"

Thông tin về tình hình đất nước thời gian qua, Tổng Bí thư cho hay, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sau 5 tháng đi vào hoạt động, đã tiếp tục vận hành ổn định và thông suốt. Những khó khăn, vướng mắc bước đầu đã được nhận diện và đang tập trung tháo gỡ, nhất là liên quan đến bố trí, sắp xếp cán bộ.

Theo Tổng Bí thư, hiện nay, Trung ương, Chính phủ đang tiếp tục đôn đốc tiến độ sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở y tế, giáo dục và nâng cao chất lượng hoạt động của xã, phường.

"Xã, phường là cấp quan trọng nhất, sát với đời sống của người dân, giải quyết mọi vấn đề của nhân dân", Tổng Bí thư nói, đồng thời nhấn mạnh, cấp cơ sở phải làm sao để "nhân dân không phải lên tỉnh, thành phố, lên Trung ương".

Tổng Bí thư nhấn mạnh, hiện có một số địa phương lên danh sách tăng cường cán bộ cấp tỉnh, thành phố về phường, xã, nhưng thực tế thì không về; hoặc chỉ tăng cường một thời gian. Tổng Bí thư yêu cầu "không có tăng cường, không có biệt phái", cán bộ phải về hẳn xã phường. Thời gian có thể là 1 - 2 năm để làm việc cho tốt, phải chịu sự quản lý của xã phường.

Trao đổi một số chính sách lớn thời gian qua liên quan đến giáo dục, y tế, Tổng Bí thư nêu rõ, cấp phường, xã phải nắm bắt chi tiết, cụ thể nhu cầu trường học, y tế trên địa bàn để chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị…

Tổng Bí thư cũng ghi nhận, qua trao đổi với lãnh đạo TP.Hà Nội, cử tri, cho thấy còn tình trạng "Nhà nước miễn học phí, nhưng trường lại bày ra nhiều thứ khác thu tiền nhiều hơn".

"Nhà nước miễn học phí có 1 - 2 triệu thôi, nhưng nhà trường lại liên kết với các công ty để đưa người ngoài vào dạy ngoại ngữ, AI, nhạc, thể dục… rồi thu tiền, các cháu phải đóng thêm vài triệu", Tổng Bí thư nói và nhấn mạnh: "Không thể biến trường học thành nơi dịch vụ được. TP.Hà Nội phải kiểm tra vì hiện tượng này không đúng bản chất giáo dục".

Thu ngân sách năm 2025 vượt kế hoạch 400.000 tỉ đồng Tại hội nghị, Tổng Bí thư cho biết, 11 tháng năm 2025, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiềm chế; các cân đối lớn được đảm bảo. Thu ngân sách nhà nước 11 tháng ước đạt khoảng 2,4 triệu tỉ đồng, vượt kế hoạch khoảng 400.000 tỉ đồng.




