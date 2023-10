Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua 13.10 và sáng nay 14.10, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 13.10 đến 8 giờ ngày 14.10 có nơi trên 250 mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế) 253,2 mm, Hòa Phú (Đà Nẵng) 339,4 mm, Hòa Phong (Đà Nẵng) 298,2 mm, Núi Thành (Quảng Nam) 257,8 mm…

Miền Trung có nơi mưa trên 800 mm, cảnh báo thiên tai cấp 4 lần đầu tiên NGỌC HÂN

Dự báo, từ ngày 14 - 16.10, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150 - 250 mm, có nơi trên 400 mm; khu vực Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 300 - 500 mm, có nơi trên 800 mm; tại Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70 - 120 mm, có nơi trên 150 mm.

Ngoài ra, ở khu vực phía nam Nghệ An, Kon Tum, Gia Lai có mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa 30 - 60 mm, có nơi trên 80 mm; tại Nam Trung bộ, các nơi khác ở Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm (thời gian mưa giông tập trung vào chiều và tối).

Cảnh báo, các ngày 16 - 17.10, từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa 150 - 300 mm, có nơi trên 700 mm. Sau ngày 17.10, mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài và diễn biến phức tạp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét khu vực Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng cấp 4; Quảng Nam cấp 3; Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi cấp 2; Hà Tĩnh cấp 1.

Theo cơ quan khí tượng, đây là lần đầu tiên xuất hiện mức cảnh báo thiên tai do mưa lớn ở cấp 4 cho khu vực các tỉnh, thành Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng bởi các địa phương này có mưa rất lớn, có nơi trên 400 mm. Dự báo trong 48 giờ tới, 2 địa phương này có mưa từ 300 - 500 mm, cục bộ có nơi trên 800 mm.

Mức cảnh báo thiên tai do mưa lớn ở cấp 4 dựa trên điều 44 Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22.4.2021 của Thủ tướng Chính phủ. Theo quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai của Việt Nam, có 4 cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, gồm cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cấp 4 (cấp độ rủi ro cao nhất).