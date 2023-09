Miền Trung hứng chịu mưa lớn 4 ngày liên tiếp, có nơi trên 450 mm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 24 giờ qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 24.9 đến 19 giờ ngày 25.9 phổ biến 50 - 150 mm, một số nơi trên 150 mm như: Hương Phú 356 mm, Cầu Trươi (Thừa Thiên - Huế) 339 mm, Minh Hóa (Quảng Bình) 316 mm, Triệu Ái (Quảng Trị) 257 mm, Đà Nẵng 255 mm.

Bản đồ dự báo lũ quét và sạt lở đất TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Theo dự báo, từ nay đến ngày 27.9, ở khu vực Trung Trung bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 80 - 150 mm, riêng Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế có nơi trên 200 mm; ở khu vực Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70 - 120 mm, có nơi trên 150 mm.

Từ nay đến hết ngày 28.9, ở các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200 - 400 mm, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh có nơi trên 450 mm.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết với lượng mưa như trên, nguy cơ xảy ra lũ quét ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp rất cao.

"Đặc biệt, do hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, không loại trừ khả năng có những điểm mưa dồn dập, cường độ mưa lớn trong thời gian ngắn gây ra lũ quét và sạt lở đất rất đáng báo động nên cần phải theo dõi", ông Tuấn nói.

Ông Hoàng Văn Đại, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết mưa lớn đang trải dài từ Hà Tĩnh đến Bình Định và bắc Tây nguyên, đây là những khu vực nhiều khe núi nên có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Các địa điểm cụ thể được dự báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất CHỤP MÀN HÌNH

Theo ông Đại, đêm nay (25.9) và ngày mai, vùng mưa sẽ mở rộng ra Nghệ An, Thanh Hóa nên cần phải đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng trung du và miền núi khu vực này.

