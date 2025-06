Miền Trung mưa lớn 4 ngày trong bão số 1, có nơi mưa trên 450 mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sắp mạnh lên thành bão số 1, từ hôm nay 11.6, các tỉnh miền Trung, Tây nguyên và Nam bộ bắt đầu có mưa lớn, kéo dài đến ngày 14.6.

Các tỉnh miền Trung, Tây nguyên, Nam bộ sẽ có mưa lớn đến ngày 14.6 ẢNH: CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Rạng sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới ở vị trí cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240 km về phía đông đông nam. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, gió mạnh cấp 7, tương đương sức gió từ 50 - 61 km/giờ, giật cấp 9.

Hiện nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc, tốc độ 5 - 10 km/giờ và sẽ mạnh lên thành bão số 1.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết với kịch bản về hướng di chuyển và khả năng mạnh lên thành bão số 1 hiện nay, cơn bão này có thể gây ra đợt mưa lớn ở các tỉnh miền Trung.

Dự báo trong ngày và đêm nay 11.6, các tỉnh Nam Trung bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 80 mm, có nơi trên 150 mm.

Bắt đầu từ đêm nay 11.6 đến ngày 13.6, khu vực Trung Trung bộ và bắc Tây nguyên có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to.

Dự báo lượng mưa phổ biến ở khu vực Trung Trung bộ, bao gồm các tỉnh Quảng Bình đến Quảng Ngãi từ 100 - 300 mm, có nơi trên 450 mm. Khu vực bắc Tây nguyên từ 70 - 150 mm, có nơi trên 200 mm.

2 kịch bản đường đi của bão số 1: Vùng biển tỉnh nào sẽ chịu ảnh hưởng?

Do ảnh hưởng của gió mùa tây nam đang hoạt động mạnh lên, dự báo thời tiết ngày và đêm 11.6, Tây nguyên và Nam bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 80 mm, có nơi trên 150 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong hôm nay, nhiều vùng biển sẽ chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng từ hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 1.

Cụ thể, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa); phía bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa giông và gió mạnh cấp 6 - cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 11.

Khi áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1, dự báo ở hai vùng biển nói trên cường độ gió mạnh nhất có thể lên tới cấp 10 - cấp 11.

Khu vực biển ngoài khơi từ Quảng Trị - Quảng Ngãi, vùng biển vịnh Bắc bộ có khả năng có gió mạnh cấp 7, có nơi cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 3 - 5 m, biển động rất mạnh.