Dự báo thời tiết hôm nay 6.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tiếp tục cảnh báo không khí lạnh gây ra mưa lớn ở nhiều tỉnh miền Trung.

Dự báo miền Trung mưa lớn kéo dài đến ngày 11.10, nguy cơ ngập lụt ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng ẢNH: THANH NIÊN

Trong đêm qua và sáng sớm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực TP.Huế và một số nơi ở TP.Đà Nẵng. Ở khu vực từ phía nam tỉnh Hà Tĩnh đến TP.Huế, trời có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, có nơi mưa rất to.

Trong sáng nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở TP.Đà Nẵng. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 18 - 21 độ C, vùng núi cao 14 - 17 độ C.

Miền Trung mưa lớn 6 ngày tới, 4 tỉnh nguy cơ ngập lụt

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, thời tiết Hà Nội trong ngày 6.10 tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Ban ngày trời nắng, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20 - 22 độ C, cao nhất từ 28 - 30 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong ngày và đêm nay 6.10, khu vực từ phía nam tỉnh Hà Tĩnh đến TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và giông, lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Mưa lớn miền Trung kéo dài đến ngày 11.10

Dự báo thời tiết ngày mai 7.10, khu vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Trong mưa lớn ở các tỉnh miền Trung những ngày tới, nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 100 mm/3 giờ nguy cơ gây ra ngập úng cục bộ.

Dự báo thời tiết ngày 8.10, khu vực từ phía nam tỉnh Hà Tĩnh đến TP.Đà Nẵng có mưa to và giông, lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Tổng lượng mưa ở khu vực từ phía nam tỉnh Hà Tĩnh đến TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi tính từ ngày hôm nay 6.10 đến hết đêm 8.10 phổ biến từ 100 - 250 mm, có nơi trên 400 mm. Khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị đến TP.Huế có mưa lớn hơn, lượng mưa phổ biến từ 300 - 400 mm, có nơi trên 600 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, đợt mưa lớn diện rộng ở những khu vực trên còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10 - 11.10.

Đợt mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Đặc biệt, khu vực các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng có nguy cơ xảy ra ngập lụt.