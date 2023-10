Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay 11.10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa, mưa vừa, có nơi có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 10.10 đến 8 giờ ngày 11.10 có nơi trên 60 mm như: Phú Ốc (Thừa Thiên - Huế) 545 mm, Tà Rụt (Quảng Trị) 83,8 mm, Phổ Khánh (Quảng Ngãi) 72,2 mm, Vạn Long (Khánh Hoà) 67,6 mm…



Miền Trung mưa rất lớn, có nơi trên 500 mm HUỲNH TUẾ

Dự báo, từ 11 - 13.10, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến ở Nghệ An 70 - 150 mm, có nơi trên 250 mm; các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế 200 - 400 mm, có nơi trên 500 mm; Đà Nẵng và Quảng Nam 150 - 250 mm, có nơi trên 350 mm; khu vực đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm.

Ngoài ra, chiều và tối ngày 11.10, ở khu vực Quảng Ngãi đến Bình Thuận; Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, có nơi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm.

Cảnh báo, mưa lớn ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam còn có khả năng kéo dài. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế cấp 2.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp, trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất.

Tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, phòng, chống ngập úng khu vực đô thị, khu công nghiệp. Kiểm tra, rà soát, triển khai phương án vận hành và đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.