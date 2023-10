Miền Trung sắp hứng các đợt mưa lớn trong hơn 10 ngày

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc trong những ngày tới phổ biến từ 21 - 24 độ C, riêng khu vực vùng núi phổ biến 18 - 21 độ C, có nơi dưới 16 độ C.