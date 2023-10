Người Hà Nội co ro, mặc áo khoác ra đường trong ngày không khí lạnh tăng cường

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 8.10, một bộ phận không khí lạnh đang tăng cường xuống miền Bắc nước ta.

Không khí lạnh tràn về khiến nhiều người phải mặc áo khoác ra đường ĐÌNH HUY

Từ ngày 9.10, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ và một số nơi ở phía tây Bắc bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3; vùng ven biển cấp 3 - 4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời lạnh về đêm và sáng. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 21 - 24 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc bộ phổ biến 18 - 21 độ C, có nơi dưới 16 độ C.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, thời tiết ở Hà Nội sáng nay khá lạnh với nền nhiệt khoảng 22 - 24 độ C. Bên cạnh đó, những cơn gió se lạnh lúc sáng sớm khiến người dân phải thu mình lại.

Khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, trời bắt đầu có nắng, nền nhiệt tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cẩn thận mang theo áo khoác khi ra đường.



Tại khu vực xung quanh phố đi bộ hồ Gươm (Q.Hoàn Kiếm), rất đông người lớn tuổi tập thể dục, đi dạo. Theo lời người dân, thời tiết hiện tại khiến họ cảm thấy dễ chịu, rất thích hợp cho việc ra ngoài vào buổi sáng sớm.

Theo dự báo của các chuyên gia khí tượng, đợt không khí lạnh này sẽ kéo dài trong khoảng 3 - 4 ngày tới.

Nền nhiệt ở Hà Nội lúc sáng sớm khoảng 22 - 24 độ C ĐÌNH HUY

Nắng xuất hiện sớm nhưng người dân vẫn không quên mặc theo áo khoác khi đi đường ĐÌNH HUY

Người phụ nữ quàng thêm khăn cho con khi đưa con đi học ĐÌNH HUY

Một số em học sinh mặc áo dài tay ĐÌNH HUY

Nam sinh thu mình khi gặp cơn gió lạnh ĐÌNH HUY

Không khí se lạnh vào sáng sớm khiến mọi người thích thú dạo phố ĐÌNH HUY

Những bát phở nóng là lựa chọn tuyệt vời cho buổi sáng ĐÌNH HUY

Người phụ nữ bán hàng rong phải mặc thêm áo khoác khi đi bán hàng ĐÌNH HUY

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 21 - 24 độ C ĐÌNH HUY

Đợt không khí lạnh sẽ kéo dài trong 3 - 4 ngày nữa ĐÌNH HUY