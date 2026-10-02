'Miêu nữ' Halle Berry bị chồng cũ cáo buộc bạo hành con trai

Theo hồ sơ, Olivier Martinez cáo buộc vào ngày 26.9, ngôi sao Catwoman đã "tấn công thể chất" con trai Maceo bằng cách lao vào cậu bé, dùng tay siết quanh cổ và bóp mạnh. Nam diễn viên đồng thời đề nghị được trao quyền nuôi con độc lập, thay cho thỏa thuận chia sẻ quyền nuôi con hiện tại.

Halle Berry vướng tranh chấp quyền nuôi con với chồng cũ

Theo cập nhật từ TMZ, tòa đã yêu cầu hai bên tham gia một phiên hòa giải kín để thảo luận về vấn đề quyền nuôi con. Trong đơn xin lệnh cấm, Olivier Martinez còn cho rằng đây không phải sự việc duy nhất. Ông cáo buộc trong vài năm qua đã xảy ra "những trường hợp lạm dụng khác", bao gồm các hành vi bạo lực thể chất với con trai và những lời nói mang tính xúc phạm, gây tổn thương tinh thần.

Halle Berry đang đối mặt với cáo buộc bạo hành con trai 12 tuổi từ chồng cũ Olivier Martinez, người đã đề nghị tòa ban hành lệnh cấm tạm thời đối với nữ diễn viên Ảnh: Reuters

Olivier Martinez cũng đưa ra một ví dụ liên quan đến tranh chấp tiền cấp dưỡng. Theo lời ông, Halle Berry từng nói với con trai rằng cha của cậu là "một người da trắng đang cố cướp tiền của một phụ nữ da đen", sau đó hỏi cậu bé cảm thấy thế nào về điều đó với tư cách "một người đàn ông da đen". Trong hồ sơ, Olivier Martinez cho biết Halle Berry sau đó đã nhắn tin xin lỗi ông về sự việc. "Tôi không muốn vĩnh viễn cắt đứt mối quan hệ giữa con trai chúng tôi và cô ấy, nhưng tôi không tin rằng hai người nên tiếp tục gặp nhau cho đến khi cô ấy thực sự chịu trách nhiệm đầy đủ về hành động của mình", Olivier Martinez viết. Nam diễn viên cũng đề nghị tòa yêu cầu Halle Berry không được sử dụng rượu hoặc các chất gây ảnh hưởng đến nhận thức trong thời gian gặp con. "Tôi tin rằng thằng bé có thể đã bị tổn thương tâm lý sau sự việc", Olivier Martinez cho biết trong hồ sơ, đồng thời nói rằng con trai hiện không muốn ở nhà mẹ.

Halle Berry và Olivier Martinez quen nhau năm 2010 khi cùng tham gia bộ phim Dark Tide, trước khi công khai hẹn hò và kết hôn tại Pháp vào tháng 7.2013. Con trai Maceo của họ chào đời 3 tháng sau đó. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài khoảng 2 năm khi cả hai đệ đơn ly hôn vào tháng 10.2015. Khi đó, họ tuyên bố vẫn dành cho nhau sự tôn trọng và cùng đặt lợi ích của con trai lên hàng đầu. Dù vậy, phải đến năm 2023, thủ tục ly hôn kéo dài gần 8 năm mới chính thức hoàn tất với thỏa thuận cùng chia sẻ quyền nuôi Maceo. Những bất đồng giữa hai người về việc nuôi dạy con sau đó vẫn tiếp diễn và đến năm 2024 đã trở thành một cuộc tranh chấp pháp lý căng thẳng.