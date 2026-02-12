'Miêu nữ' Halle Berry táo bạo ở tuổi 60, tuyên bố không sợ hết thời

Halle Berry thẳng thắn chia sẻ về chuyện lão hóa và vấn đề "hết thời" ẢNH: AFP

Chia sẻ trên Variety mới đây, Halle Berry cho biết mình sẽ chính thức bước sang tuổi 60 vào tháng 8 tới và cảm thấy như bản thân chỉ mới bắt đầu chương thứ hai của cuộc đời. Nữ diễn viên cho rằng phụ nữ cần phải giành lại quyền kiểm soát câu chuyện rằng họ đã hết thời sau tuổi 50, 60 hay 70.

"Tôi hiểu rõ phụ nữ cảm thấy bị gạt ra ngoài lề như thế nào khi họ bước vào những độ tuổi đó. Đây là thông điệp dành riêng cho bất kỳ ai có tai để nghe và có trái tim để thấu hiểu. Rằng là phụ nữ, chúng ra phải giành lại câu chuyện đó. Chúng ta không hề hết thời ở tuổi 50, 60 thậm chí cả 70", minh tinh 6X thẳng thắn. Sao phim Miêu nữ tiếp tục: "Chúng ta còn rất nhiều điều để cống hiến. Năm nay tôi bước sang tuổi 60 và cảm thấy mình chỉ mới bắt đầu nhịp điệu thứ hai của cuộc đời, mọi thứ chưa hề kết thúc".

Nữ diễn viên vừa thực hiện bộ ảnh táo bạo với The Cut, khoe vẻ nóng bỏng ở tuổi 60 ẢNH: THE CUT

Gần đây, nữ diễn viên đoạt giải Oscar cũng cho biết cô sẽ "không bao giờ cho phép bản thân bị xóa sổ" khi nói về việc già đi. Mỹ nhân phim Hẹn chết ngày khác chia sẻ với The Cut: "Đến một độ tuổi mà bạn cảm thấy mình bị gạt ra bên lề, bị coi nhẹ giá trị. Bạn cảm nhận rõ điều đó trong công việc. Bạn cảm nhận rõ điều đó từ xã hội. Nhưng tôi kiên quyết quyết định rằng tôi sẽ không để bản thân bị 'xóa sổ'. Đó là lý do tôi theo đuổi các hoạt động về giai đoạn mãn kinh. Tôi sẽ lên tiếng mạnh mẽ hơn bao giờ hết".

Những năm qua, Halle Berry tích cực tham gia các hoạt động liên quan đến chăm sóc sức khỏe dành cho phụ nữ và về vấn đề mãn kinh, thẳng thắn lên tiếng về những chủ đề nhạy cảm. "Tôi gần 60 tuổi. Đấu tranh cho sức khỏe phụ nữ như một sứ mệnh đầy ý nghĩa cho chương thứ hai của cuộc đời tôi", cô cho hay.

Halle Berry ở tuổi 60

Dù tuổi trẻ đã lùi xa, Halle Berry vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, gợi cảm nhờ chăm chỉ tập luyện thể thao và theo đuổi lối sống lành mạnh. Nàng "Bond girl" đình đám một thời thường xuất hiện với hình ảnh khỏe khoắn, nóng bỏng trong những trang phục gợi cảm. Thậm chí, cô nhiều lần đăng ảnh hở bạo, khoe đường cong bốc lửa trên trang cá nhân. Những hình ảnh của nữ diễn viên nhận về không ít lời khen ngợi, ngưỡng mộ vì sắc vóc đáng mơ ước ở độ tuổi của mình song cũng vấp phải nhiều chỉ trích vì đôi khi vượt khỏi ranh giới gợi cảm, trở nên phản cảm.

Halle Berry vừa trở lại màn ảnh với Crime 101 (ra mắt ngày 13.2) đóng cùng dàn sao: Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Barry Keoghan… ẢNH: AFP

Hiện Halle Berry vẫn đang hạnh phúc bên nhạc sĩ Van Hunt. Cách đây ít ngày, truyền thông tiết lộ cặp đôi đã âm thầm đính hôn sau hơn 5 năm gắn bó. Nữ diễn viên cũng xác nhận tin vui trên chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon và cho biết họ chưa ấn định ngày cưới.

Sau 3 lần đổ vỡ hôn nhân, Halle Berry vẫn tin vào tình yêu. Nghệ sĩ kỳ cựu chia sẻ trên The Cut: "Sau cuộc ly hôn thứ ba, mọi người bắt đầu nói: 'Cô ta bị sao vậy? Cô ta điên à? Cô ta không giữ nổi một người đàn ông'. Tôi gần như ngừng trả lời phỏng vấn suốt một thập niên vì đã quá mệt mỏi với cùng một câu chuyện cũ. Lúc nào cũng là: 'Tội nghiệp Halle - lại lận đận tình duyên'. Và tôi luôn phản bác: 'Ai nói tôi phải giữ một người đàn ông nếu anh ta không phải là người phù hợp?'. Tôi đang ở trong mối quan hệ tốt đẹp nhất mà tôi từng có".

Halle Berry sở hữu vẻ khỏe khoắn, gợi cảm ở tuổi 60 ẢNH: AFP

Halle Berry sinh năm 1966, từng giành ngôi á hậu 1 Miss USA 1986, đứng thứ 6 cuộc thi Miss World cùng năm. Thời đỉnh cao nhan sắc, cô được các tạp chí People, FHM, Esquire, Men's Health… đưa vào danh sách những sao nữ nóng bỏng nhất hành tinh. Cô còn là một trong những diễn viên da màu thành công nhất Hollywood, ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm: loạt phim X-men, Catwoman (Miêu nữ), Swordfish, Gothika, Cloud Atlas, The Call, Kingsman: The Golden Circle, John Wick 3… Minh tinh được nhiều giải thưởng diễn xuất danh giá, trong đó có 1 giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong Monster's Ball (2001).