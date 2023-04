Minh bạch với người dân, doanh nghiệp

Chỉ đạo này chạm đến tâm tư lâu nay của hàng trăm DN, hàng ngàn người dân đã và đang phải gánh chịu nhiều năm qua.



Hồ sơ "tắc", lý do đầu tiên đến từ quy định chồng chéo, cán bộ không biết giải quyết kiểu gì. Thứ đến là do thành phần hồ sơ thiếu, phải bổ sung nhiều lần, khiến người nộp thấy phiền phức khi phải đi lại nhiều lần. Nhưng cũng không ít hồ sơ do lỗi chủ quan của cán bộ, vì nhiều việc nên trễ nải, và cũng không loại trừ chuyện nhũng nhiễu để đòi phí "bôi trơn".

DN luôn cần sự rõ ràng của cơ quan công quyền khi giải quyết hồ sơ. Nếu đúng, đủ thì trả kết quả trong thời hạn, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung, nếu không đáp ứng điều kiện thì trả về. Hồ sơ bị ngâm, kéo dài đồng nghĩa với việc cơ hội bị bỏ lỡ... Nhiều DN nói rằng điều họ sợ nhất chính là sự dùng dằng, nhập nhằng. Có khi cơ quan công quyền nói hồ sơ không thể giải quyết còn dễ chấp nhận hơn là cứ giữ hồ sơ trong hộc bàn mà không hồi âm.

Mà đâu chỉ có người dân hay DN mới thấu cảnh đó, ngay nhiều cơ quan trong hệ thống chính trị cũng "ngấm đòn" tình trạng dùng dằng, bao gồm cả không trả lời và trả lời chung chung, mơ hồ kiểu "làm theo quy định". Sự đùn đẩy, né tránh, ngại đụng chạm của cán bộ, công chức đang đẩy những cơ hội hồi phục kinh tế ra ngoài tầm với.

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo "nóng" về thời hạn giải quyết hồ sơ, nhấn mạnh nếu vượt thẩm quyền thì đề xuất hướng giải quyết chứ không được lưu hồ sơ hoặc giữ hồ sơ mà không có ý kiến. Động thái này bước đầu có thể tạo niềm tin cho DN về sự quyết liệt của chính quyền. Nhưng nếu có đơn vị nào còn tái diễn, có lẽ cũng cần đánh giá lại năng lực người đứng đầu để miễn nhiệm, điều chuyển, bố trí công việc khác theo Quy định 1300 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM mới ban hành.