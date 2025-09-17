Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
'Minh cô đơn' và chuyến nhập viện đầy bất an: 'Tôi sợ họ lợi dụng sinh viên'
Video Đời sống

'Minh cô đơn' và chuyến nhập viện đầy bất an: 'Tôi sợ họ lợi dụng sinh viên'

Công Khởi - Sầm Ánh - Thảo Tú
17/09/2025 11:28 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Minh, người được mệnh danh “hiệp sĩ Minh cô đơn” từng giúp hàng nghìn sinh viên, hiện đang chống chọi bệnh tật tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Sự việc đã thu hút sự quan tâm lớn đến từ cộng đồng.

Trong căn phòng nhỏ của khoa Nội tim mạch Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Minh (được biết đến nhiều với tên gọi “Minh cô đơn”) vẫn giữ nụ cười hiền, dù bệnh tật liên tiếp tìm đến, ông vẫn mong ước sớm khỏe bệnh để mọi người không phải lo lắng thêm.

Ông Minh được nhiều sinh viên tại khu đô thị ĐHQG TP.HCM trìu mến gọi là “hiệp sĩ”, nhiều năm qua đã không ngại khó khăn để hỗ trợ, giúp đỡ các bạn trẻ. Vì vậy, khi hay tin ông phải nhập viện, hàng trăm sinh viên và người dân từng được ông cưu mang đã bày tỏ sự lo lắng, liên tục gọi điện và gửi lời thăm hỏi, động viên, mong ông sớm bình phục.

‘Minh cô đơn’ và chuyến nhập viện đầy bất an: ‘Tôi sợ họ lợi dụng sinh viên’ - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Minh, người được mệnh danh “hiệp sĩ Minh cô đơn” từng giúp hàng nghìn sinh viên

‘Minh cô đơn’ và chuyến nhập viện đầy bất an: ‘Tôi sợ họ lợi dụng sinh viên’ - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Minh phải điều trị tại khoa Nội tim mạch Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

ẢNH: CÔNG KHỞI

Theo ông Lê Đình Hạnh, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai khuyến cáo: người dân nên liên hệ và phối hợp cùng phòng công tác xã hội tại bệnh viện để có thể nắm rõ nhất thông tin bệnh nhân và tránh những trường hợp rủi ro khác có thể xảy ra.

Đồng thời, ông Hạnh chia sẻ bệnh viện luôn sẵn sàng hỗ trợ và tặng thẻ bảo hiểm cho bệnh nhân điều trị, tuy nhiên do ông Minh không có giấy tờ tùy thân khiến cho việc này trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

‘Minh cô đơn’ và chuyến nhập viện đầy bất an: ‘Tôi sợ họ lợi dụng sinh viên’ - Ảnh 3.

Ông Lê Đình Hạnh, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai khuyến cáo: người dân nên liên hệ và phối hợp cùng phòng công tác xã hội tại bệnh viện để có thể nắm rõ nhất thông tin bệnh nhân

ẢNH: CÔNG KHỞI

Anh Lê Phong hay còn được biết đến với tên gọi là Phong Bụi cho biết, vì quan tâm và lo lắng cho sức khỏe của ông Minh, anh quyết định đứng ra kêu gọi và quên góp phần tiền giúp ông Minh thông qua một ứng dụng thiện nguyện. Theo đó, không riêng gì anh Lê Phong, ông Minh mà ngay cả bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đều khuyến cáo người dân nên cân nhắc trước việc quyên góp tiền.

Dẫu vậy, “hiệp sĩ” Minh cô đơn vẫn kiên cường. Ông mong có được giấy tờ hợp pháp, để được chữa bệnh đàng hoàng, để tiếp tục hành trình “giúp người mà không cần ai ngăn cản”. Với ông, cho đi là niềm vui, là nghĩa tình không tính toán.

Câu chuyện của “Minh cô đơn” không chỉ là tấm gương về lòng nhân ái, mà còn là lời nhắc nhở chúng ta: lòng tốt cần đi cùng sự tỉnh táo. Hãy sẻ chia bằng cả trái tim và sự cẩn trọng, để những tấm lòng vàng thật sự đến được nơi cần đến, và để những người như ông Minh có thể tiếp tục gieo mầm tử tế giữa đời.

Khám phá thêm chủ đề

Xem thêm bình luận