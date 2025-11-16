Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Minh Hằng biến 'Heo Xinh' thành bản rap sau hơn 10 năm ra mắt
Video Giải trí

Minh Hằng biến 'Heo Xinh' thành bản rap sau hơn 10 năm ra mắt

Hải Yến
Hải Yến
16/11/2025 20:00 GMT+7

Không khí trường quay Hot thì Hỏi bùng nổ khi Minh Hằng trổ tài rap với bài hát gắn liền tên tuổi 'Heo Xinh', mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.

Sau loạt câu hỏi khởi động, Minh Hằng bất ngờ nhận thử thách trình bày một đoạn trong ca khúc Heo Xinh. Đây là bài từng "gây sốt" một thời khi cô thể hiện trong phim Ngôi nhà hạnh phúc phiên bản Việt. Sự duyên dáng, hóm hỉnh cùng tinh thần vui vẻ của Minh Hằng ngay lập tức tạo nên không khí sôi động và đầy năng lượng tại trường quay.

Minh Hằng biến 'Heo Xinh' thành bản rap sau hơn 10 năm - Ảnh 1.

Minh Hằng khiến khán giả thích thú với bài Heo Xinh phiên bản mới

Ảnh: Hải Yến

Để không bỏ lỡ những khoảnh khắc vui nhộn của Minh Hằng, mời quý khán giả đón xem chương trình Hot thì hỏi trên các nền tảng thanhnien.vn, kênh YouTube, Fanpage Báo Thanh Niên cùng YouTube, TikTok iHay TV.

Minh Hằng Ca sĩ Minh Hằng HOT THÌ HỎI heo xinh đọc rap
