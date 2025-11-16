Minh Hằng biến 'Heo Xinh' thành bản rap sau hơn 10 năm ra mắt

Sau loạt câu hỏi khởi động, Minh Hằng bất ngờ nhận thử thách trình bày một đoạn trong ca khúc Heo Xinh. Đây là bài từng "gây sốt" một thời khi cô thể hiện trong phim Ngôi nhà hạnh phúc phiên bản Việt. Sự duyên dáng, hóm hỉnh cùng tinh thần vui vẻ của Minh Hằng ngay lập tức tạo nên không khí sôi động và đầy năng lượng tại trường quay.

Minh Hằng khiến khán giả thích thú với bài Heo Xinh phiên bản mới Ảnh: Hải Yến

