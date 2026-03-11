Minh Hằng: Chồng doanh nhân bù đắp cho những gì tôi đang thiếu sót

Sự kết hợp giữa Minh Hằng và Tóc Tiên gây bất ngờ cho khán giả Ảnh: NVCC

Minh Hằng gây chú ý khi trình làng MV Hoa hồng ai vun trồng, truyền tải thông điệp “phụ nữ nâng đỡ phụ nữ” vào đúng dịp 8.3. Không chỉ đánh dấu màn kết hợp với Tóc Tiên, nhiều khán giả còn cho rằng sản phẩm mới là cách nữ ca sĩ đáp trả về tin đồn liên quan đến đồng nghiệp.

Về điều này, bà mẹ một con nói thời điểm tham gia Chị đẹp đạp gió, có thông tin cho rằng cô và Tóc Tiên mâu thuẫn, cạnh tranh. Song hành trình làm việc giúp cả hai có thêm những trải nghiệm mới, thân thiết với nhau. “Tôi nghĩ với 2 cá tính, 2 con người máu lửa khi kết hợp lại sẽ làm nên điều gì đó nên chủ động đưa bài hát cho Tiên, làm việc với DTAP để có được sản phẩm chỉn chu nhất”, cô bày tỏ.

Minh Hằng vững vàng hơn trước những lời khen chê

Về việc bị so sánh giọng hát với Tóc Tiên, Minh Hằng khẳng định khi lựa chọn kết hợp cùng, cô không sợ bị “đặt lên bàn cân”. Với Hoa hồng ai vun trồng, nữ ca sĩ phân chia phần hát hay đầu tư trang phục tương đương, giúp bản thân và đồng nghiệp cùng tỏa sáng. “Khi mời Tiên góp mặt trong dự án, tôi cũng muốn cho Tiên đẹp nhất, rạng rỡ nhất. Với những gì Tiên đang có, tôi chỉ muốn làm cho bạn tốt hơn thôi”, nữ ca sĩ thẳng thắn.

Nói về những ý kiến khen chê, Minh Hằng cho rằng âm nhạc nói riêng, nghệ thuật nói chung sẽ không có thước đo cụ thể, vì mỗi người mỗi “gu” và cá tính khác nhau. Với những lời nhận xét trên mạng xã hội, giọng ca 8X quan niệm một sản phẩm sẽ không tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Thay vì hoang mang, cô chọn tâm thế bình tĩnh để đối diện.

Với sản phẩm mới, Minh Hằng lắng nghe góp ý của khán giả để hoàn thiện hơn Ảnh: NVCC

“Những lời đóng góp, tôi và DTAP đều đọc hết để những sản phẩm lần sau chỉn chu hơn. Nhưng đối với tôi hiện tại, Hoa hồng ai vun trồng là ca khúc khiến tôi cảm thấy đúng với con người, cảm xúc của mình nhất. Tôi làm để cảm thấy “đã” trước. Khi mình cảm thấy hài lòng thì sẽ chạm đến khán giả”, bà mẹ một con cho hay.

Trước những bình luận tiêu cực liên quan đến chuyện “hết thời”, Minh Hằng đón nhận bằng tâm thế cởi mở. Theo cô, ở mỗi một giai đoạn, người nghệ sĩ đều có những vấn đề khác nhau để giải quyết. Cô bộc bạch: “Bây giờ, tâm thế của tôi vững vàng hơn. Tôi chấp nhận và biết cách cân bằng mọi thứ hơn”.

Bớt bốc đồng sau khi lập gia đình

So với thời chưa lập gia đình, Minh Hằng vẫn giữ được sự quyết liệt, máu lửa với nghề. Tuy nhiên, cô phải phân chia thời gian sao cho hợp lý để vừa hoạt động nghệ thuật, vừa có thể chăm lo cho tổ ấm nhỏ.

“Nhưng được cái bây giờ tôi có sự trải nghiệm, bớt đi tính bốc đồng. Đối với người phụ nữ, gia đình vẫn là một bến đỗ an toàn. Mình có đi làm, có vấp ngã… thì vẫn có nơi làm chỗ dựa cho mình. Nhưng tôi cũng khá tham lam đấy chớ. Sau khi lập gia đình mà tôi đi làm cỡ này thì…. thuộc dạng hiếm đó, không nhiều đâu”, cô nói.

Dù bận rộn với việc chăm lo cho tổ ấm nhỏ song Minh Hằng vẫn giữ sự máu lửa với nghề Ảnh: NVCC

Có được một cuộc sống viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ, giọng ca 8X chia sẻ tâm thế khi cô trở lại nghệ thuật không phải để chứng minh vị thế mà để trả món nợ ân tình với khán giả. “Trước đây khi làm nghề, nói thật là tôi muốn nổi tiếng để ổn định cuộc sống. Còn bây giờ tôi muốn làm nghề một cách chân chính, muốn được sự công nhận của khán giả và đồng nghiệp. Tôi thấy mình may mắn khi có hành trình làm nghề gần 2 thập kỷ và vẫn làm việc một cách nghiêm túc và chỉn chu”, Minh Hằng bày tỏ.

Nói về phản ứng của người bạn đời, Minh Hằng chia sẻ khi cô tất bật với công việc nghệ thuật thì chồng doanh nhân sẽ… hướng về nhà, bù đắp cho những gì cô đang thiếu sót. Cũng theo nữ ca sĩ, sự ủng hộ của người bạn đời là nguồn động lực lớn để cô trở lại với nghệ thuật sau quãng thời gian tập trung vun vén gia đình.

Minh Hằng cũng bật mí thêm người bạn đời luôn cảm thấy tự hào về cô. “Tôi là trang sức của chồng mà. Đi đâu anh cũng hạnh phúc khoe với mọi người rằng vợ là ai. Tôi tự tin khẳng định rằng nếu như không có sự vun vén của tôi thì gia đình sẽ không viên mãn như hiện tại”, cô thẳng thắn.

Minh Hằng và chồng cùng chung tay vun vén cho tổ ấm nhỏ. Khi mọi thứ ổn định, nữ ca sĩ dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật Ảnh: FBNV

Nếu như trước đây, Minh Hằng khá kín tiếng, ít chia sẻ về cuộc sống hôn nhân thì ở hiện tại, giọng ca 8X cởi mở hơn khi nhắc về người bạn đời. Theo cô, sự thay đổi này đến một cách tự nhiên, khi đã cảm thấy thoải mái hơn thay vì cưỡng cầu. “Chồng tôi không phải là người quá “sợ” công chúng, nhưng thời gian đầu anh chưa quen với điều đó. Bây giờ khi anh đã quen rồi nên khi tôi chia sẻ anh cũng thoải mái”, người đẹp bộc bạch.

Minh Hằng thay đổi nhiều sau khi lập gia đình, đặc biệt là khi làm mẹ. Sự xuất hiện của con trai dạy cô về tính kiên nhẫn, bao dung trong cuộc sống. Khi hoạt động nghệ thuật, giọng ca 8X chọn cách làm mọi thứ bằng sự nghiêm túc, chỉn chu. Với cô, đó cũng là cách để giữ hình ảnh đẹp cho con.

Vừa làm nghệ thuật, vừa làm vợ, làm mẹ lại kinh doanh, Minh Hằng nỗ lực cân bằng ở từng vai trò, đồng thời dành thời gian cho chính mình. Theo cô việc yêu bản thân đến từ những điều nhỏ nhặt như ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, rèn luyện thể thao… Khi được hỏi về quan điểm “làm đẹp để giữ chồng”, nữ ca sĩ thẳng thắn: “Chồng tôi phải giữ tôi chứ (cười). Khi mình đủ yêu thương bản thân thì mới có thể yêu thương người khác”.