Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Minh Hằng hiếm hoi nhắc về ông xã sau 3 năm kết hôn

Minh Hy
Minh Hy
14/11/2025 22:02 GMT+7

Minh Hằng cho biết ông xã ủng hộ vợ kinh doanh thời trang. Nhưng ở thời điểm hiện tại, cô lại quá bận rộn cho việc trở lại với nghệ thuật và chăm sóc con trai.

Chồng Minh Hằng ủng hộ vợ làm kinh doanh 

Sau 7 năm, Minh Hằng tái xuất "đường đua" âm nhạc với MV Director hợp tác với nhà sản xuất âm nhạc DTAP. Thông qua sản phẩm, cô muốn mọi người nhìn thấy một Minh Hằng khác biệt, không chỉ ở âm nhạc mà còn tạo dấu ấn bởi gu thời trang.

Minh Hằng hiếm hoi nhắc về ông xã sau 3 năm kết hôn - Ảnh 1.

Đối với Minh Hằng, một nghệ sĩ cần lý trí trước những tin đồn tiêu cực để không bị ảnh hưởng tinh thần

ẢNH: FBNV

Khi được khán giả cổ vũ thực hiện một thương hiệu thời trang riêng, Minh Hằng cho biết dù rất yêu thích lĩnh vực kinh doanh này nhưng cô không có đủ thời gian. "Nếu bây giờ tôi làm thời trang thì thời gian đâu mình làm nghệ sĩ, chứ thật ra tôi cũng mê làm kinh doanh lắm. Chồng của tôi cũng làm trong ngành dệt may nên anh ấy rất muốn tôi kinh doanh thời trang để sử dụng nguồn nguyên liệu của gia đình. Nhưng tôi lại không có thời gian", Minh Hằng chia sẻ. Đây cũng là lần hiếm hoi cô nhắc về bạn đời sau 3 năm kết hôn.

Minh Hằng và doanh nhân Quốc Bảo kết hôn năm 2022. Cả hai có với nhau một bé trai kháu khỉnh. Kể từ khi "về chung một nhà", giọng ca Người vô hình rất ít đăng tải hình ảnh ông xã lên trang cá nhân vì muốn giữ sự riêng tư và tôn trọng ý kiến của bạn đời. Tuy nhiên, Minh Hằng lại khá thoải mái trong việc chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của nhóc tì với khán giả. Ngoài ra, nữ ca sĩ 8X còn tâm sự song song với việc cống hiến cho nghệ thuật, cô vẫn phải làm tốt vai trò của người mẹ. Cô và ông xã luôn đồng hành với con cũng như không muốn bỏ lỡ "giai đoạn vàng" trong quá trình phát triển của một đứa trẻ.

Minh Hằng hiếm hoi nhắc về ông xã sau 3 năm kết hôn - Ảnh 2.

Tạo hình cá tính của Minh Hằng khi trở lại với âm nhạc

ẢNH: FBNV

Mặt khác, Minh Hằng còn thẳng thắn "đáp trả" về tin đồn chảnh chọe. Cô nói: "Tôi không biết từ chảnh mà mọi người định nghĩa như thế nào. Tuy nhiên, trong một bối cảnh mình không quen biết ai, ngồi một mình và vẻ mặt kiểu 'nữ tổng tài' lạnh lùng thì có thể bị cho là chảnh. Thật ra, có nhiều người cũng nói tôi tự kiêu nhưng đối với tôi từ 'kiêu' không xấu vì mỗi người nên có lòng tự kiêu. Bởi điều này giúp mình đề cao lòng tự trọng, không gây ảnh hưởng đến ai và hạn chế nhờ vả người khác. Lòng tự trọng của mình nếu đặt đúng chỗ là một điều tốt vì nó giúp mỗi việc mình làm luôn có giá trị và hành động đúng chuẩn mực".

Bên cạnh vai trò ca sĩ, sản xuất phim, Minh Hằng hy vọng rằng trong tương lai gần cô có thể đủ chuyên môn để làm đạo diễn của một bộ phim. Đối với cô, đây là một vai trò quan trọng và cần có thời gian học hỏi và tích lũy kinh nghiệm.

Tin liên quan

Minh Hằng gặp áp lực trong quá trình nuôi con

Minh Hằng gặp áp lực trong quá trình nuôi con

Sau khi sinh con đầu lòng, Minh Hằng cảm thấy một ngày của mình diễn ra rất nhanh và mọi thứ đối với cô đều mới mẻ nên không tránh khỏi bỡ ngỡ và áp lực.

Khám phá thêm chủ đề

Minh Hằng chồng minh hằng kinh doanh director ca sĩ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận