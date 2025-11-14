Minh Hằng hiếm hoi nhắc về ông xã sau 3 năm kết hôn

Chồng Minh Hằng ủng hộ vợ làm kinh doanh

Sau 7 năm, Minh Hằng tái xuất "đường đua" âm nhạc với MV Director hợp tác với nhà sản xuất âm nhạc DTAP. Thông qua sản phẩm, cô muốn mọi người nhìn thấy một Minh Hằng khác biệt, không chỉ ở âm nhạc mà còn tạo dấu ấn bởi gu thời trang.

Đối với Minh Hằng, một nghệ sĩ cần lý trí trước những tin đồn tiêu cực để không bị ảnh hưởng tinh thần ẢNH: FBNV

Khi được khán giả cổ vũ thực hiện một thương hiệu thời trang riêng, Minh Hằng cho biết dù rất yêu thích lĩnh vực kinh doanh này nhưng cô không có đủ thời gian. "Nếu bây giờ tôi làm thời trang thì thời gian đâu mình làm nghệ sĩ, chứ thật ra tôi cũng mê làm kinh doanh lắm. Chồng của tôi cũng làm trong ngành dệt may nên anh ấy rất muốn tôi kinh doanh thời trang để sử dụng nguồn nguyên liệu của gia đình. Nhưng tôi lại không có thời gian", Minh Hằng chia sẻ. Đây cũng là lần hiếm hoi cô nhắc về bạn đời sau 3 năm kết hôn.

Minh Hằng và doanh nhân Quốc Bảo kết hôn năm 2022. Cả hai có với nhau một bé trai kháu khỉnh. Kể từ khi "về chung một nhà", giọng ca Người vô hình rất ít đăng tải hình ảnh ông xã lên trang cá nhân vì muốn giữ sự riêng tư và tôn trọng ý kiến của bạn đời. Tuy nhiên, Minh Hằng lại khá thoải mái trong việc chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của nhóc tì với khán giả. Ngoài ra, nữ ca sĩ 8X còn tâm sự song song với việc cống hiến cho nghệ thuật, cô vẫn phải làm tốt vai trò của người mẹ. Cô và ông xã luôn đồng hành với con cũng như không muốn bỏ lỡ "giai đoạn vàng" trong quá trình phát triển của một đứa trẻ.

Tạo hình cá tính của Minh Hằng khi trở lại với âm nhạc ẢNH: FBNV

Mặt khác, Minh Hằng còn thẳng thắn "đáp trả" về tin đồn chảnh chọe. Cô nói: "Tôi không biết từ chảnh mà mọi người định nghĩa như thế nào. Tuy nhiên, trong một bối cảnh mình không quen biết ai, ngồi một mình và vẻ mặt kiểu 'nữ tổng tài' lạnh lùng thì có thể bị cho là chảnh. Thật ra, có nhiều người cũng nói tôi tự kiêu nhưng đối với tôi từ 'kiêu' không xấu vì mỗi người nên có lòng tự kiêu. Bởi điều này giúp mình đề cao lòng tự trọng, không gây ảnh hưởng đến ai và hạn chế nhờ vả người khác. Lòng tự trọng của mình nếu đặt đúng chỗ là một điều tốt vì nó giúp mỗi việc mình làm luôn có giá trị và hành động đúng chuẩn mực".

Bên cạnh vai trò ca sĩ, sản xuất phim, Minh Hằng hy vọng rằng trong tương lai gần cô có thể đủ chuyên môn để làm đạo diễn của một bộ phim. Đối với cô, đây là một vai trò quan trọng và cần có thời gian học hỏi và tích lũy kinh nghiệm.