Minh Hằng được chúc phúc trên loạt bảng quảng cáo lớn ở TP.HCM

Những ngày qua, nhiều người bất ngờ khi thấy hình ảnh Minh Hằng xuất hiện trên nhiều bảng billboard (bảng quảng cáo) tại các địa điểm sầm uất tại TP.HCM như: ngã 6 Phù Đổng, khuôn viên Bitexco, màn hình bên ngoài Vincom, Landmark 81… Thậm chí, nữ ca sĩ - diễn viên còn xuất hiện tràn ngập trên toàn bộ hệ thống bảng quảng cáo sân bay Tân Sơn Nhất.

Điều này làm các fan của nữ ca sĩ thích thú bởi đây không phải bảng quảng cáo sản phẩm bình thường mà là một lời chúc đầy ý nghĩa dành cho Minh Hằng trước thềm “theo chồng về dinh”. Hàng loạt bảng billboard đều chọn hình ảnh sao phim Bẫy ngọt ngào xinh đẹp và rạng rỡ nhất, cùng dòng chữ: “Happy wedding. Chúc chị trăm năm hạnh phúc”.

Về phía Minh Hằng, khi nhận được lời chúc cũng như tình cảm từ mọi người, cô không khỏi bất ngờ lẫn xúc động. Nữ ca sĩ cho hay bản thân rất hạnh phúc mỗi lần tình cờ thấy bảng billboard có lời chúc đám cưới dành cho mình. Mỹ nhân 8X khẳng định tất cả đều trở thành động lực để cô tiếp tục hoạt động nghệ thuật sau khi cưới chồng, để đền đáp tấm lòng của khán giả.





Hiện tại, Minh Hằng đang vô cùng bận rộn và hồi hộp trước ngày trọng đại của mình. Cô và ông xã cùng ê-kíp đang hoàn thiện dần các khâu quan trọng trong lễ cưới diễn ra ngày 18.6 tại Vũng Tàu. Trước đó, hôm 13.6, cả hai đã có buổi lễ gia tiên ấm cúng với gia đình đôi bên. Trong ngày này, giọng ca Một vòng trái đất gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp trong tà áo dài cưới thướt tha, còn chú rể bảnh bao và vẫn được giữ kín mặt.

Đối với Minh Hằng, lễ cưới là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời. Chính vì thế, nữ ca sĩ muốn mỗi chi tiết trong đám cưới, dù là nhỏ nhất, cũng đều sẽ mang đậm dấu ấn của cả hai. Cô bày tỏ: "Không nhất định phải tổ chức đám cưới theo đúng “khuôn mẫu”, bởi lễ cưới và tiệc cưới không chỉ là sự kiện của cá nhân mà còn là khoảng thời gian bên nhau của những người thương, sẻ chia niềm vui và hành trình tình yêu của hai đứa mình. Mình tận hưởng từng phút giây khi được tự tay chuẩn bị mọi thứ. Vì chắc chắn sẽ không ai hiểu những mong muốn của bản thân hơn mình. Và quan trọng hơn hết là mình đã cân bằng để ngày trọng đại này được rạng rỡ vô lo".

Nói thêm về lý do tổ chức đám cưới riêng tư và giấu mặt chú rể, Minh Hằng giải bày vì cô muốn bảo vệ nửa kia của mình. "Mình hay nói với anh rằng cảm ơn anh vì đã lấy hết can đảm yêu một nghệ sĩ. Từ khi chính thức công bố thông tin, không ít lần tên anh nằm trong từ khóa của Google search. Mình là nghệ sĩ Minh Hằng, nhưng gia đình, bạn bè, khách mời của mình không là nghệ sĩ, do đó bảo mật thông tin là điều mình cố gắng dành cho anh. Hằng chỉ xin đứng ra một ngày với vai trò người vợ đứng ra bảo vệ chồng mình", nữ ca sĩ chia sẻ.