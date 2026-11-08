Minh Hằng, Jun Phạm 'tá hỏa' khi Ngọc Thanh Tâm trổ tài nấu nướng

Ngọc Thanh Tâm khiến đồng đội hồi hộp khi vào bếp

Trong tập 4 Quán nhà Haha, các thành viên tiếp tục công việc kinh doanh quán ăn tại Huế với thực đơn chay gồm bún nước và miến khô. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị món ăn liên tục phát sinh những tình huống khiến các nghệ sĩ vừa lo lắng vừa bật cười.

Đáng chú ý, Ngọc Thanh Tâm trở thành tâm điểm chú ý khi đảm nhận công đoạn xào cà rốt. Màn chế biến có phần lúng túng của nữ diễn viên khiến Minh Hằng và Jun Phạm không khỏi tá hỏa, liên tục theo dõi từng thao tác trong bếp.

Ngọc Thanh Tâm trổ tài nấu nướng, khiến Minh Hằng và Jun Phạm không khỏi hồi hộp khi theo dõi từng công đoạn ẢNH: NVCC

Trong ngày bán món chay, Jun Phạm đảm nhận vai trò bếp trưởng phụ trách món miến khô, trong khi cô Bé chuẩn bị món bún nước. Các thành viên còn lại được phân công sơ chế nguyên liệu, hỗ trợ chế biến và phục vụ thực khách.

Không chỉ gặp khó khăn trong khâu nấu nướng, cả nhóm còn nhiều lần nhầm lẫn khi gọi tên món ăn. Trước đó, Hai Thiện đề xuất đặt tên hai món chay là Sơn Tinh và Thủy Tinh, thay cho cách gọi thông thường. Ý tưởng này nhanh chóng được các thành viên đồng tình nhưng cũng khiến việc trao đổi giữa gian bếp và người phục vụ trở nên rối rắm.

Trong khi đó, Quốc Thiên trở lại sau một ngày vắng mặt vì lịch trình riêng. Nam ca sĩ nhanh chóng tham gia công việc cùng mọi người, song cũng gặp tình huống dở khóc dở cười khi liên tục chảy nước mắt trong lúc cắt hành.

Không khí càng náo nhiệt khi Jun Phạm và Quốc Thiên tranh luận về độ đậm nhạt của ly trà do Ngọc Thanh Tâm pha. Chứng kiến màn đối đáp của hai đồng nghiệp, Minh Hằng hài hước nhận xét: "Bán đồ chay nhưng tâm không tịnh".

Ở khu vực phục vụ, Út Khánh cũng khiến các thành viên phải nhắc nhở khi nhận món từ thực khách nhưng quên thông báo cho gian bếp. Nam diễn viên còn dành thời gian kể lại câu chuyện Sơn Tinh - Thủy Tinh để giải thích tên món ăn, khiến cuộc trò chuyện với khách kéo dài hơn dự kiến.

Dàn nghệ sĩ khám phá làng gốm hơn 500 năm tuổi

Bên cạnh những diễn biến tại quán ăn, tập 4 còn ghi lại chuyến tham quan làng cổ Phước Tích của các thành viên.

Tại đây, nhóm nghệ sĩ trực tiếp trải nghiệm làm gốm và tìm hiểu lịch sử làng nghề. Trong cuộc trò chuyện với cụ Diễn, nghệ nhân lớn tuổi của làng, các thành viên được nghe kể về chiếc om đất từng dùng để nấu cơm dâng vua cùng những nét đặc trưng của gốm Phước Tích.

Minh Hằng, Jun Phạm cùng các nghệ sĩ Quán nhà Haha khám phá làng cổ Phước Tích trong hành trình tại Huế ẢNH: NVCC

Nghệ nhân cũng bày tỏ trăn trở trước thực trạng nghề gốm chủ yếu được truyền theo hình thức cha truyền con nối, trong khi nhiều người trẻ đã rời quê học tập, lập nghiệp. Ngoài ra, các nghệ sĩ còn thưởng thức bánh bông cây tiến vua, bánh quai vạc, bánh xu xê cùng nhiều món ăn truyền thống của Huế.

Sau chuyến tham quan, cả nhóm trở về quán, tiếp tục chuẩn bị cho ngày bán tiếp theo. Tập phát sóng khép lại bằng cuộc gặp gỡ với mẹ Ngọc Thanh Tâm và dì Jun Phạm, mang đến những khoảnh khắc gần gũi giữa các thành viên và người thân.