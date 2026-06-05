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Giải trí Truyền hình

Nỗi sợ của Ngọc Thanh Tâm sau ánh hào quang

An Hạ
An Hạ
05/06/2026 12:32 GMT+7

Sau khi ghi dấu ấn ở các chương trình truyền hình thực tế, diễn viên Ngọc Thanh Tâm hiếm hoi chia sẻ về áp lực từ sự nổi tiếng, tình bạn với Duy Khánh và quan điểm tình yêu của mình.

Xuất hiện tại chương trình Sao check, Ngọc Thanh Tâm nhìn lại hành trình hoạt động sôi nổi thời gian qua, khi cô liên tục góp mặt ở các chương trình truyền hình thực tế như Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa 2, Gia đình Ha Ha... Theo nữ diễn viên, việc tham gia truyền hình thực tế mang đến cho cô nhiều trải nghiệm mới cũng như cơ hội tiếp cận khán giả ở vai trò khác ngoài diễn xuất.

Để có những màn trình diễn trên sân khấu Chị đẹp đạp gió rẽ sóng với các kỹ năng như múa cột, đánh trống, hát cải lương, nhảy hay đu dây, Ngọc Thanh Tâm đã dành nhiều thời gian rèn luyện và học hỏi. 

"Lúc đó tôi còn chưa biết có được nhận hay không nhưng vẫn đi học đủ thứ. Cứ thấy kỹ năng nào học được là học. May mắn là cuối cùng tôi được tham gia chương trình, nếu không thì cũng không biết sẽ dùng những kỹ năng đó vào việc gì", cô kể.

Nỗi sợ vô hình của Ngọc Thanh Tâm sau ánh hào quang - Ảnh 1.

Ngọc Thanh Tâm (bìa trái) cho biết chủ động tham gia các lớp học từ khi chưa biết mình có được lựa chọn tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng hay không

ẢNH: CẮT TỪ CHƯƠNG TRÌNH SAO CHECK

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quá trình tham gia các chương trình thực tế cũng mang đến cho nữ diễn viên nhiều trải nghiệm mới, đồng thời giúp cô có thêm sự tự tin khi xuất hiện trước công chúng.

"Khi nhận được tình cảm từ mọi người, tôi thấy mình tự tin hơn. Sự tự tin đó thể hiện qua cách giao tiếp, thần thái và cả cách tôi xuất hiện trước công chúng", cô bộc bạch.

Ngọc Thanh Tâm chia sẻ cuộc sống hiện tại với cô giống như một "giấc mơ". Nữ diễn viên bày tỏ sự biết ơn khi được làm công việc mình yêu thích và nhận được sự ủng hộ từ khán giả.

Những nỗi sợ và quan điểm sống của Ngọc Thanh Tâm

Tuy nhiên, đi cùng niềm vui là áp lực mới. Ngọc Thanh Tâm thừa nhận cô từng trải qua cảm giác lo sợ khi nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ công chúng.

"Tôi vừa vui nhưng cũng vừa sợ. Tôi sợ mất đi những điều mình đang có. Tôi nghĩ đó là tâm lý khá bình thường khi mình nhận được nhiều tình cảm của khán giả hơn trước", nữ diễn viên nói.

Theo cô, nỗi sợ này không hoàn toàn tiêu cực mà đôi khi trở thành động lực để bản thân cố gắng mỗi ngày, giúp cô trân trọng hơn những gì đang có và không cho phép mình ngủ quên trên thành công.

Không chỉ mang đến cơ hội nghề nghiệp, các chương trình thực tế còn giúp Ngọc Thanh Tâm có thêm nhiều mối quan hệ thân thiết. Trong đó, diễn viên Duy Khánh là một trong những đồng nghiệp cô gắn bó sau chương trình Gia đình Ha Ha.

Nữ diễn viên cho biết cả hai thường xuyên trò chuyện hàng giờ về công việc lẫn cuộc sống. Với cô, Duy Khánh là người biết lắng nghe và thường đưa ra những lời khuyên thẳng thắn.

"Có những câu nói của Duy Khánh giống như một 'cái tát' để tôi tỉnh ra, nhưng đó đều là những điều rất thật", cô chia sẻ.

Nỗi sợ vô hình của Ngọc Thanh Tâm sau ánh hào quang - Ảnh 2.

Sau nhiều hoạt động nổi bật, Ngọc Thanh Tâm mong muốn tiếp tục làm mới hình ảnh trong thời gian tới

ẢNH: CẮT TỪ CHƯƠNG TRÌNH SAO CHECK

Ở khía cạnh tình cảm, Ngọc Thanh Tâm cho biết cô là người rõ ràng và đề cao sự chân thành trong một mối quan hệ.

"Khi đã yêu thì tôi sẽ cố gắng hết sức để gìn giữ mối quan hệ đó. Nhưng nếu mọi thứ không còn có thể cứu vãn thì tôi lựa chọn rời đi và không quay lại", cô bày tỏ quan điểm.

Ngọc Thanh Tâm cũng tiết lộ cô bị thu hút bởi những người sống chân thành, thẳng thắn trong cảm xúc.

"Tôi thích những người nghĩ gì nói đó. Nhớ thì nói nhớ, yêu thì nói yêu. Tôi nghĩ cảm xúc càng đơn giản và chân thật thì mối quan hệ càng bền vững", cô bày tỏ.

Ở thời điểm hiện tại, công việc vẫn là ưu tiên hàng đầu của nữ diễn viên. Tuy nhiên, cô cho biết bản thân không khép mình trước tình yêu và tin rằng nếu gặp đúng người, hoàn toàn có thể cân bằng giữa sự nghiệp và đời sống cá nhân.

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