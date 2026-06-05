Cuộc sống Tam Ca Áo Trắng trên đất Mỹ

Hơn 30 năm trước, ba chị em Tuyết Ngân - Minh Thư - Minh Tú bước lên sân khấu với hình ảnh trong trẻo, gần gũi cùng những ca khúc tuổi học trò, gia đình và quê hương. Họ không chỉ là nhóm nhạc nổi tiếng mà còn trở thành biểu tượng của sự gắn kết gia đình trong làng nhạc Việt những năm 1990. Thế rồi, khi đang được khán giả yêu mến, Tam Ca Áo Trắng dần rút lui khỏi ánh đèn sân khấu. Không scandal, không những cuộc chia tay ồn ào, ba chị em lặng lẽ bước sang hành trình khác: làm vợ, làm mẹ và xây dựng cuộc sống mới nơi xứ người.

Tam Ca Áo Trắng trân trọng tình cảm khán giả dành cho nhóm dù đã không hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước Ảnh: NVCC

Hôm nay, sau hơn hai thập niên xa quê, cuộc sống của Tam Ca Áo Trắng trên đất Mỹ không còn là những chuyến lưu diễn hay những tràng pháo tay vang dội. Thay vào đó là những bữa cơm gia đình, những lần sum họp con cháu và niềm hạnh phúc giản dị khi được nhìn thấy người thân bình an.

Ký ức về thời thanh xuân không thể quên

Nhắc đến những năm tháng vàng son của Tam Ca Áo Trắng, Tuyết Ngân vẫn không giấu được sự xúc động. Với cô, điều đẹp nhất không phải là sự nổi tiếng hay những sân khấu đông nghẹt khán giả mà là tình yêu thương mà gia đình và công chúng đã dành cho ba chị em suốt những năm tháng tuổi trẻ.

“Đó là quãng thời gian thật đẹp, thật trong sáng trong tình yêu thương của gia đình và khán giả dành cho Tam Ca Áo Trắng. Tất cả đều là những ký ức rất đẹp mà tôi sẽ không bao giờ quên”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Dù mỗi người có cuộc sống riêng nhưng Tam Ca Áo Trắng vẫn duy trì sự kết nối thông qua những buổi gặp gỡ Ảnh: NVCC

Hơn 20 năm trôi qua kể từ ngày nhóm gần như ngừng hoạt động, nhưng những ca khúc của Tam Ca Áo Trắng vẫn được nhiều thế hệ khán giả nhớ đến. Điều đó khiến ba chị em luôn cảm thấy biết ơn và trân trọng. Có lẽ vì thế mà dù cuộc sống đã đổi thay, họ chưa bao giờ xem âm nhạc là một phần đã khép lại.

Giống như nhiều nghệ sĩ khác, hành trình định cư nơi xứ người không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Tuyết Ngân thừa nhận cuộc sống từng có những biến cố, những khoảng thời gian khó khăn mà cô không muốn nhắc lại nhiều.

“Có những cú sốc mà tôi không muốn nhắc lại nữa. Tất cả đã là quá khứ rồi. Điều tôi luôn thầm cảm ơn là chính những trải nghiệm đó đã giúp mình có được một hiện tại bình yên và tốt đẹp hơn”, chị tâm sự.

Hiện tại, Tuyết Ngân đang sinh sống tại bang Tennessee. Sau nhiều năm nỗ lực trong công việc kinh doanh, nữ ca sĩ có cuộc sống ổn định và dành phần lớn thời gian cho gia đình. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những hình ảnh sum họp người thân trong căn nhà rộng rãi tại Mỹ. Vào các dịp lễ, tết hay những ngày đặc biệt, họ hàng và bạn bè thường tụ họp đông đủ, tạo nên không khí ấm cúng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nếu trước đây sân khấu là nơi mang lại niềm vui thì hiện tại, niềm hạnh phúc lớn nhất của cô lại đến từ những điều rất đời thường. “Các con bây giờ đều có những hoạch định và tương lai riêng. Tôi không mong các con nối nghiệp nghệ thuật. Thật sự không hối tiếc khi đã dành hết tuổi trẻ để nuôi dạy các con và được nhìn thấy các con lớn lên mỗi ngày”, Tuyết Ngân tâm sự với chúng tôi.

Tam Ca Áo Trắng - một mái nhà ký ức

Hiện tại, các thành viên của Tam Ca Áo Trắng có cuộc sống bình yên trên đất Mỹ Ảnh: NVCC

Trong khi Tuyết Ngân chọn cuộc sống ổn định tại Tennessee, hai con đã vào đại học thì Minh Thư và Minh Tú lại có những hành trình khác. Minh Thư hiện dành nhiều thời gian qua lại giữa Việt Nam và Mỹ để chăm sóc các con đang học tại California. Con trai lớn của nữ ca sĩ theo học về kinh doanh, trong khi con gái út đang học lớp 9, cả hai đều rất yêu thích ca hát và bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ.

Gần 20 năm bên nhau, cuộc hôn nhân của Minh Thư vẫn được nhiều người ngưỡng mộ bởi sự bền chặt và đồng hành. Trong khi đó, Minh Tú lại trải qua hành trình nhiều thử thách hơn. Nữ ca sĩ từng một mình nuôi con trai sau đổ vỡ hôn nhân. Có thời gian, cô phải đối mặt với nhiều áp lực khi chăm sóc con mắc bệnh bẩm sinh. Tuy nhiên, mọi khó khăn rồi cũng qua đi. Hiện tại, Minh Tú đang tận hưởng cuộc sống bình yên bên con trai đã trưởng thành và tốt nghiệp đại học.

Khi được hỏi liệu có còn phải lo lắng cho hai em như trước, Tuyết Ngân bật cười: "Tú và Thư giờ cũng đều ngoài 50 tuổi rồi. Bây giờ tụi nó lo cho chị chứ nghĩ sao mà chị còn lo cho tụi nó nữa". Đằng sau câu trả lời hóm hỉnh ấy là sự gắn bó bền chặt hiếm có. Sau nhiều năm, họ vẫn gặp nhau thường xuyên trong các dịp lễ, sinh nhật, lễ tốt nghiệp của con cháu hay những hoạt động cộng đồng.

Rời xa sân khấu không có nghĩa là từ bỏ âm nhạc. Với Tuyết Ngân, ca hát giống như một phần máu thịt. Chỉ có điều, có những giai đoạn cô buộc phải tạm gác đam mê để ưu tiên cho gia đình.

Không còn hoạt động sôi nổi như trước nhưng hành trình âm nhạc của Tam Ca Áo Trắng vẫn chưa dừng lại Ảnh: NVCC

"Ngày xưa các con còn nhỏ nên tôi cất niềm đam mê ca hát trong một ngăn nhỏ của trái tim. Bây giờ các con đã lớn, tôi lấy nó ra hâm nóng lại bằng lời ca tiếng hát", cô kể. Hiện nay, Tam Ca Áo Trắng chủ yếu tham gia các hoạt động cộng đồng, biểu diễn tại nhà thờ hoặc những chương trình thiện nguyện. Không còn những áp lực về danh tiếng hay doanh thu, họ hát bằng sự tự nguyện và niềm vui được cống hiến.

"Có thể không còn giống như ngày xưa nhưng nếu làm được điều gì đó đẹp cho đời, đẹp cho đạo, giúp đỡ những nơi cần sự trợ giúp và góp phần phát triển cộng đồng thì tôi rất vui", Tuyết Ngân nói.

Đối với nữ ca sĩ, âm nhạc giờ đây mang một ý nghĩa khác: "Nếu âm nhạc của Tam Ca Áo Trắng có thể hàn gắn những trái tim sứt mẻ, có thể kết nối yêu thương thì nơi đó sẽ có Tam Ca Áo Trắng".

Có lẽ đó cũng chính là lý do dù không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên, cái tên Tam Ca Áo Trắng vẫn luôn được khán giả nhắc nhớ bằng sự yêu thương đặc biệt.

Ở tuổi ngoài 50, khi nhìn lại chặng đường đã qua, điều khiến Tuyết Ngân xúc động nhất không phải là những thành công trong sự nghiệp mà là tình cảm của khán giả vẫn còn nguyên vẹn sau ngần ấy năm. "Thật sự tôi rất hạnh phúc và cảm động trước tình yêu thương lâu bền mà khán giả dành cho Tam Ca Áo Trắng. Chúng tôi luôn trân trọng và ghi khắc điều đó trong tim", cô bộc bạch.