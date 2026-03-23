Lần đầu tiên tổ chức giải pickleball cho người làm báo tại Việt Nam

Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21.4.1950 - 21.4.2026), hướng tới kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026), giải pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 được tổ chức không chỉ là hoạt động thể thao ý nghĩa của giới báo chí mà còn là dịp tăng cường giao lưu, kết nối giữa các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và cộng đồng.

Thông điệp của giải pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

Đây là lần đầu tiên trên cả nước có một giải pickleball dành cho những người làm báo đang công tác tại các cấp Hội nhà báo, các cơ quan báo chí tại TP.HCM và các địa phương. Trong đó, mỗi Hội nhà báo, mỗi cơ quan báo chí là một đội tham gia nội dung đồng đội. Bên cạnh đó, giải còn có nội dung cho đôi nam lãnh đạo các Hội nhà báo, cơ quan báo chí và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… từ đó góp phần tạo thêm sự giao lưu, gắn bó giữa báo chí và cộng đồng.

“Đây là dịp để những người làm báo tăng cường sức khỏe, từ đó tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của báo chí và xã hội”, ông Trần Trọng Dũng chia sẻ về ý nghĩa giải đấu Ảnh: T.A

Ngoài các hạng mục đôi nam, đôi nữ, đôi lãnh đạo, một điểm thú vị của giải là hạng mục thi đấu đồng đội. Cụ thể, mỗi đội gồm 4 vận động viên thuộc cùng một cơ quan, đơn vị hoặc có thể liên kết với đơn vị khác để thành lập đội thi đấu. Ban tổ chức cũng lưu ý mỗi đơn vị đăng ký tối đa 6 vận động viên, tối thiểu 4 vận động viên và trong danh sách đăng ký bắt buộc có ít nhất 2 vận động viên nữ để tranh tài.

Nhà báo Trần Trọng Dũng - Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phụ trách phía nam cho biết từ năm 2024, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam đã phát động phong trào thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí". Vì vậy, thông qua các hoạt động thể thao nói chung và giải giải pickleball nói riêng, Hội Nhà báo Việt Nam mong muốn tạo ra một không gian văn hóa trong các cơ quan báo chí, góp phần đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ giao lưu, hợp tác, kết nối giữa những người làm báo với các cơ quan chức năng, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội.

Ban tổ chức giải pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 công bố cúp, áo thi đấu, huy chương Ảnh: T.A

Giải pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 diễn ra từ 8 giờ đến 20 giờ ngày 19.4 tại cụm sân Tana Sport (TP.HCM). Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 25-30 hội nhà báo các địa phương và các cơ quan báo chí (bao gồm các cơ quan báo chí của TP.HCM, các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trú đóng trên địa bàn TP.HCM) với khoảng 300 vận động viên.

Bên cạnh lực lượng người làm báo, giải đấu còn có sự tham gia của các nghệ sĩ, doanh nhân và khách mời, tạo không khí sôi động và giàu tính giao lưu. Sự tham gia của nhiều lĩnh vực khác nhau được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa báo chí, doanh nghiệp và cộng đồng. Theo ban tổ chức, giải đấu là cơ hội để góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần.

Toàn bộ giải đấu được tổ chức và điều hành theo luật Thi đấu pickleball toàn cầu 2026 cùng các hướng dẫn thi đấu pickleball hiện hành tại Việt Nam, đảm bảo tính công bằng, minh bạch và chuyên nghiệp. Ban tổ chức kỳ vọng giải sẽ trở thành hoạt động thể thao thường niên của giới báo chí vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam.