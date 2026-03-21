Văn hóa

Ngọc Thanh Tâm ra mắt ca khúc 'Tiếp nhiên liệu'

Minh Hy
21/03/2026 07:16 GMT+7

Tiếp nhiên liệu là sản phẩm âm nhạc được Ngọc Thanh Tâm đầu tư thực hiện như một món quà tinh thần dành cho khán giả. Ca khúc được nữ diễn viên cùng ê kíp đặt hàng nhạc sĩ trẻ ONEY (S•HUBE) sáng tác riêng, với mong muốn mang đến nguồn năng lượng tích cực cho người nghe.

Nội dung bài hát xoay quanh những lời động viên giản dị, chân thành dành cho những người đang phải xoay xở với các vấn đề trong cuộc sống. Thông điệp tích cực và dễ đồng cảm này được kỳ vọng sẽ giúp ca khúc nhanh chóng thu hút khán giả trẻ đón nhận và lan truyền rộng rãi.

- Ảnh 1.

Ngọc Thanh Tâm muốn truyền tải năng lượng tích cực đến khán giả thông qua ca khúc mới

Ảnh: NVCC

Ngọc Thanh Tâm khẳng định mình không có ý định trở thành ca sĩ, nhưng cô vẫn xem âm nhạc là không gian để thể hiện cảm xúc cá nhân. Ngọc Thanh Tâm chia sẻ: "Tôi không theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp vì lượng được sức mình chỉ là biết hát, chứ không phải quá xuất sắc. Tôi phát hành và đầu tư nghiêm túc cho các sản phẩm âm nhạc vì muốn được thỏa sức với đam mê ca hát. Đồng thời, đây còn là cách tôi kết nối, gửi gắm tâm tư, tình cảm đến khán giả của mình".

Phần hình ảnh của MV được xây dựng theo tinh thần đơn giản, với mong muốn tạo nên một sản phẩm gần gũi, tươi sáng. Ngay khi nghe bản demo, Ngọc Thanh Tâm đã tự lên ý tưởng hình ảnh và lựa chọn đạo diễn Kiên Ứng đồng hành. Sản phẩm âm nhạc lần này của nữ diễn viên 9X có sự góp mặt của 17 nghệ sĩ khách mời và một trường hợp đặc biệt là Duy Khánh không thể tham gia trực tiếp nên xuất hiện theo cách "có một không hai" qua chiếc mặt nạ. Sau khi phát hành, Ngọc Thanh Tâm dự kiến thực hiện chuỗi school tour tại TP.HCM trong tháng 3 này để mang bài hát đến gần hơn với học sinh, sinh viên.


Góp nhặt tìm hiểu lịch sử Việt: Cuộc tri ngộ vua tôi

Mối quan hệ giữa vua Tự Đức và đại thần Nguyễn Văn Tường là mối quan hệ tri kỷ. Chính trong mối quan hệ đặc biệt hiếm thấy ấy, ông đã được hỏi ý kiến về nhiều vấn đề trong nhiều lĩnh vực khác nhau và đã thẳng thắn tâu bày ý kiến, đôi khi chẳng ngại chạm đến lòng tự ái của bậc quân thượng…

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
