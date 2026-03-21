Ngọc Thanh Tâm ra mắt ca khúc 'Tiếp nhiên liệu'

Nội dung bài hát xoay quanh những lời động viên giản dị, chân thành dành cho những người đang phải xoay xở với các vấn đề trong cuộc sống. Thông điệp tích cực và dễ đồng cảm này được kỳ vọng sẽ giúp ca khúc nhanh chóng thu hút khán giả trẻ đón nhận và lan truyền rộng rãi.

Ngọc Thanh Tâm muốn truyền tải năng lượng tích cực đến khán giả thông qua ca khúc mới Ảnh: NVCC

Ngọc Thanh Tâm khẳng định mình không có ý định trở thành ca sĩ, nhưng cô vẫn xem âm nhạc là không gian để thể hiện cảm xúc cá nhân. Ngọc Thanh Tâm chia sẻ: "Tôi không theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp vì lượng được sức mình chỉ là biết hát, chứ không phải quá xuất sắc. Tôi phát hành và đầu tư nghiêm túc cho các sản phẩm âm nhạc vì muốn được thỏa sức với đam mê ca hát. Đồng thời, đây còn là cách tôi kết nối, gửi gắm tâm tư, tình cảm đến khán giả của mình".

Phần hình ảnh của MV được xây dựng theo tinh thần đơn giản, với mong muốn tạo nên một sản phẩm gần gũi, tươi sáng. Ngay khi nghe bản demo, Ngọc Thanh Tâm đã tự lên ý tưởng hình ảnh và lựa chọn đạo diễn Kiên Ứng đồng hành. Sản phẩm âm nhạc lần này của nữ diễn viên 9X có sự góp mặt của 17 nghệ sĩ khách mời và một trường hợp đặc biệt là Duy Khánh không thể tham gia trực tiếp nên xuất hiện theo cách "có một không hai" qua chiếc mặt nạ. Sau khi phát hành, Ngọc Thanh Tâm dự kiến thực hiện chuỗi school tour tại TP.HCM trong tháng 3 này để mang bài hát đến gần hơn với học sinh, sinh viên.



