Thi sáng tác nghệ thuật 'Vì bình yên cuộc sống trên quê hương Khánh Hòa'

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, nhân kỷ niệm nhiều mốc son quan trọng của lực lượng Công an nhân dân trong năm 2026, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa tổ chức phát động cuộc thi sáng tác nhiếp ảnh, hội họa, điêu khắc với chủ đề "Vì bình yên cuộc sống trên quê hương Khánh Hòa".

Cuộc thi được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, Tham mưu Công an nhân dân, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát hình sự; đồng thời kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" và phong trào thi đua 3 nhất "Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất".

Các đại biểu tham dự lễ phát động cuộc thi ẢNH: V.N

Các tác phẩm dự thi tập trung phản ánh truyền thống anh hùng, quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa qua các thời kỳ; khắc họa sinh động hình ảnh người chiến sĩ công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu của lực lượng Công an Khánh Hòa và các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Đối tượng tham gia cuộc thi là các nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia, họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà báo, văn nghệ sĩ chuyên và không chuyên; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; sinh viên, cộng tác viên và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài tỉnh Khánh Hòa.

Cuộc thi gồm 3 thể loại: nhiếp ảnh, hội họa và điêu khắc. Tác phẩm nhiếp ảnh là ảnh đơn hoặc bộ ảnh (không quá 3 ảnh), ảnh màu hoặc đen trắng, không chấp nhận ảnh chắp ghép, chỉnh sửa làm sai sự thật. Tác phẩm hội họa được sáng tác trên nhiều chất liệu như sơn dầu, sơn mài, lụa, acrylic… với kích thước tối thiểu 60 x 90 cm. Tác phẩm điêu khắc sáng tác trên mọi chất liệu, chiều cao tối thiểu 45 cm (không tính bệ). Các tác phẩm phải đảm bảo nguyên gốc, chưa từng đoạt giải hoặc tham gia các cuộc thi khác, tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước và lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa chúc tết các phóng viên và văn nghệ sĩ ẢNH: V.N

Về cơ cấu giải thưởng, thể loại nhiếp ảnh có giải nhất trị giá 30 triệu đồng; hội họa và điêu khắc mỗi thể loại có giải nhất trị giá 50 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ xét trao giải đặc biệt trị giá 60 triệu đồng cho tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc theo đề xuất của hội đồng giám khảo.

Để có chất liệu giúp các tác giả sáng tạo các tác phẩm tham gia dự thi, ban tổ chức sẽ phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tính, Công an cấp xã, Đồn Công an tổ chức các chuyến đi tìm hiểu thực tế nhiệm vụ công tác, chiến đấu của các đơn vị.

Thời gian nhận bài dự thi từ ngày phát động (29.1) đến hết ngày 20.6.2026 (tính theo dấu bưu điện hoặc ngày gửi email); địa chỉ: Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Khánh Hòa (số 30 đường Trần Phú, P.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) hoặc gửi qua email: cuocthivbycs2026@gmail.com.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, thay mặt Ban giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, cảm ơn những chia sẻ, góp ý thẳng thắn của các văn nghệ sĩ, nhà báo tại cuộc phát động. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước cũng cho rằng trong năm qua, sự đồng hành, sẻ chia và những đóng góp quý báu của các nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương cùng đội ngũ văn nghệ sĩ Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa không chỉ góp phần làm phong phú nội dung chương trình, mà còn là cơ sở quan trọng để Công an tỉnh tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phối hợp tuyên truyền, nâng cao hiệu quả truyền thông trong thời gian tới.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an Khánh Hòa nói riêng luôn gắn bó máu thịt với nhân dân. Báo chí, văn học nghệ thuật chính là cầu nối quan trọng để đưa hình ảnh người chiến sĩ Công an Khánh Hòa đến gần hơn với nhân dân. "Hình ảnh đó không chỉ được nhìn nhận thông qua nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, mà còn qua những hy sinh thầm lặng, những cống hiến bền bỉ và tinh thần 'vì nước quên thân, vì dân phục vụ'", thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước nhìn nhận.