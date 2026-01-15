Công an Khánh Hòa xác minh tố giác 'đem tài sản cưỡng chế đi bán'

Ngày 15.1, tại cuộc họp báo kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa, trả lời câu hỏi của báo chí, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tiếp nhận đơn tố giác và đang tiến hành xác minh theo quy định pháp luật liên quan vụ việc bị phản ánh là "đem tài sản cưỡng chế đi bán" xảy ra tại TP.Nha Trang (cũ), nay là P.Nha Trang.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 21.10.2024, Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được đơn của chủ sở hữu công trình bị cưỡng chế tại địa chỉ 9/2D Nguyễn Thiện Thuật, P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang (cũ). Nội dung đơn cho rằng đơn vị thực hiện phương án cưỡng chế của UBND P.Lộc Thọ đã có hành vi chiếm đoạt sắt, thép, phế liệu sau khi tháo dỡ công trình khách sạn xây dựng sai phạm để bán, thu lợi.

Công trình bị cưỡng chế tại địa chỉ 9/2D Nguyễn Thiện Thuật, P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang (cũ) ẢNH: HL

Sau khi xem xét nội dung đơn, tài liệu kèm theo và căn cứ các quy định pháp luật về tiếp nhận, phân loại, xử lý tố cáo, Cơ quan CSĐT xác định vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan điều tra. Đồng thời, vụ việc đang được UBND P.Lộc Thọ (cũ) thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Do đó, ngày 23.10.2024, Công an tỉnh Khánh Hòa đã chuyển đơn và hồ sơ liên quan đến UBND TP.Nha Trang (cũ) để xem xét, giải quyết theo quy định, đồng thời thông báo cho người tố cáo biết.

Trên cơ sở tiếp nhận hồ sơ, UBND TP.Nha Trang (cũ) đã tiến hành xác minh và ban hành Kết luận số 23/KL-UBND ngày 8.5.2025, yêu cầu UBND P.Lộc Thọ làm việc với đơn vị thi công, thực hiện việc tập kết, bàn giao tài sản, vật dụng (nếu có) sau tháo dỡ công trình đúng theo phương án cưỡng chế đã được phê duyệt.

Hình ảnh ghi lại cảnh xe cơ giới chở sắt thép ra khỏi công trình bị cưỡng chế ẢNH: TVH

Tuy nhiên, đến ngày 8.1.2026, chủ sở hữu công trình tiếp tục gửi đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, phản ánh dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của một số cá nhân liên quan trong quá trình tổ chức cưỡng chế. Hiện cơ quan công an đã tiếp nhận đơn và đang tiến hành xác minh, giải quyết theo đúng trình tự, quy định pháp luật.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã phản ánh trong bài "Lùm xùm chuyện cưỡng chế khách sạn ở Nha Trang" ngày 15.3, UBND P.Lộc Thọ đã di dời tài sản của gia đình ông Huỳnh ra khỏi khách sạn xây vượt tầng tại số 9/2D Nguyễn Thiện Thuật để thực hiện cưỡng chế. Gia đình ông Huỳnh cho biết đã đóng đầy đủ chi phí cưỡng chế và chi phí phục vụ dọn dẹp, với tổng số tiền hơn 1,78 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi xin nhận lại tài sản, gia đình phát hiện nhiều tài sản bị mất mát, hư hỏng, phiếu niêm phong không có dấu, chữ ký; đặc biệt khoảng 70 tấn sắt thép trị giá gần 700 triệu đồng không được lưu kho theo quy định.

Liên quan vụ việc, sau khi thụ lý đơn phản ánh của công dân, Thanh tra TP.Nha Trang (cũ) từng đề xuất chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP.Nha Trang trước đây có yêu cầu rà soát lại toàn bộ hồ sơ để có hướng xử lý phù hợp. Đến nay, vụ việc vẫn chưa có kết quả cuối cùng nên người dân tiếp tục gửi đơn đến các cấp.