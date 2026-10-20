"Gia đình mình chỉ có hai mẹ con. Cho nên mình chỉ biết làm mọi thứ tốt nhất cho mẹ, để khiến mẹ luôn cảm thấy tự hào về mình", chị Trương Hoàng Tố Nga nhớ lại.

Nhưng khi mẹ qua đời, người phụ nữ ấy từng không biết phải sống tiếp với lý do gì. Trong những ngày tháng chông chênh nhất, chị nhận ra mình đã không còn cơ hội chăm sóc mẹ nữa.

"Mình thấy mình hết cơ hội, hết cửa để chăm sóc mẹ rồi. Thì mẹ nào cũng là mẹ. Mình có thể hỗ trợ các bạn khác, để các bạn bớt nỗi lo", chị nói. Và đó cũng là lý do học bổng "Nắm tay mẹ" ra đời.

'Mình hết cơ hội chăm mẹ rồi…', nữ giảng viên lập học bổng giúp những người con khác

Từ những bàn tay từng chìa ra giúp đỡ

Tháng 7.2023, mẹ chị Nga mắc ung thư. Là giảng viên đại học, chị có thu nhập ổn định, nhưng những khoản chi phí điều trị bất ngờ khiến hai mẹ con đối mặt với không ít áp lực.

Chị chưa kịp mở lời nhờ giúp đỡ thì bạn bè, đồng nghiệp tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, đã chủ động chung tay. Người góp tiền, người cho chị ở nhờ gần bệnh viện, người mang thức ăn, nước uống đến.

Những sự giúp đỡ ấy đã ở bên chị trong quãng thời gian khó khăn nhất.

"Tôi cảm giác mình mang ơn quá nhiều người. Bây giờ thu nhập ổn hơn, nhưng tôi cũng không thể hỏi lại từng người ngày xưa đã góp bao nhiêu để gửi trả. Tôi nghĩ mình sẽ trả ơn theo một cách khác", chị Nga chia sẻ.

Cách trả ơn của chị là giúp những bạn sinh viên đang trải qua hoàn cảnh tương tự: vừa học tập, vừa lo chi phí điều trị, vừa thấp thỏm trước tình trạng sức khỏe của mẹ.

Chị Trương Hoàng Tố Nga bên mẹ trong những ngày mẹ điều trị bệnh tại bệnh viện. ẢNH: NVCC

Bức ảnh chị Tố Nga nắm tay mẹ trở thành nguồn cảm hứng cho tên gọi và logo học bổng “Nắm tay mẹ” ẢNH: NVCC

Tháng 3.2025, chị Nga bắt đầu trao những suất học bổng đầu tiên tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, nơi chị từng học tập, giảng dạy và nhận được nhiều sự sẻ chia. Hồ sơ không yêu cầu sinh viên phải có thành tích học tập nổi bật. Điều chị quan tâm là hoàn cảnh thực tế và câu chuyện của mỗi người.

"Học bổng này nhỏ xíu thôi, chỉ 3 triệu đồng một phần. Chưa hẳn đã đủ bù một lần tái khám của mẹ nữa", chị nói.

Nhưng với chị Nga, hỗ trợ tài chính không phải điều duy nhất cần trao đi. Chị còn muốn trực tiếp đến thăm những người mẹ, hỏi han sức khỏe và động viên gia đình.

Bởi đôi khi, giữa những ngày chạy vạy tiền bạc và chăm sóc người thân, một lời hỏi thăm cũng giúp người ta cảm thấy mình không phải chống chọi một mình.

Những người con sợ không còn cơ hội chăm mẹ

Phạm Ngọc Thảo Vy, sinh viên năm 3 Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, biết đến học bổng “Nắm tay mẹ” khi gia đình khó khăn vì mẹ bị đột quỵ, mất khả năng lao động. Vừa học vừa làm thêm để san sẻ gánh nặng gia đình, Vy xúc động khi không chỉ nhận được hỗ trợ tài chính mà còn được chị Nga đến tận nhà thăm hỏi, động viên.

“Đây không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần rất lớn cho những hoàn cảnh khó khăn như em”, Vy chia sẻ.

Với Ngô Thị Ngọc Ánh, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, những ngày mẹ điều trị ung thư tuyến giáp là quãng thời gian đầy lo lắng. Ban đêm chăm mẹ tại bệnh viện, sáng Ánh lại đến trường, học xong tiếp tục trở về bệnh viện.

“Em sợ rằng sau này mình không còn cơ hội chăm sóc mẹ nữa thì sẽ cảm thấy có lỗi. May là bây giờ mình vẫn còn cơ hội, nên em không thấy mệt mà còn cảm thấy hạnh phúc hơn”, Ánh nói.

Chị Tố Nga đến thăm hỏi, động viên hai mẹ con Ngọc Ánh (ngoài cùng bên phải) ẢNH: NVCC

Để những bàn tay tiếp tục nối dài

Sau khi mẹ ốm nặng, chị Tố Nga quyết định chuyển công tác về Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM để gần nhà hơn và tiện chăm sóc mẹ.

Dù vậy, chị vẫn tiếp tục giảng dạy một số lớp tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), nơi chị từng học tập, gắn bó nhiều năm và nhận được sự giúp đỡ trong những ngày mẹ điều trị.

Yêu nghề giáo và gắn bó với sinh viên mỗi ngày, với chị Nga, công việc này không chỉ mưu sinh, mà còn là sợi dây kết nối chị với những sinh viên gặp khó.

Chị Nga hiện tại là giảng viên đại học, mỗi ngày vẫn cần mẫn đi làm rất sớm, từ Bình Chánh (cũ) về trung tâm TP.HCM, có khi còn phải xuống tận Thủ Đức (cũ) để dạy ẢNH: HỒ HIỀN





Có đợt, số lượng hồ sơ gửi về quá nhiều, không thể hỗ trợ hết các trường hợp, thì vừa hay, bạn bè, đồng nghiệp lại tìm đến chị, ngỏ ý muốn cùng chị chung tay hỗ trợ những sinh viên cần giúp đỡ. Và theo chị Nga, chị sẽ là cầu nối, người trao học bổng sẽ chuyển tiền trực tiếp cho sinh viên.

Từ chính thu nhập của mình, chị Nga tiếp tục dành dụm để duy trì học bổng "Nắm tay mẹ". Sau 3 đợt, nhiều suất học bổng đã được trao. Có lẽ, với chị Nga, "Nắm tay mẹ" cũng là cách để tiếp tục thực hiện những điều chị từng mong muốn làm cho mẹ.

Chị không còn cơ hội đưa mẹ đi đây đó, chăm sóc mẹ trong những lần tái khám hay nắm tay mẹ thêm một lần nữa. Nhưng từ cái nắm tay cuối cùng ấy, chị đang trao cho những người con khác cơ hội được ở bên mẹ, được yêu thương và chăm sóc mẹ khi vẫn còn có thể.

Và biết đâu, một ngày nào đó, những người từng được nâng đỡ sẽ lại chìa tay ra với một người khác, tiếp nối một vòng tròn tử tế.