Minh Phụng - Ngọc Thiện đăng quang quán quân Siêu mẫu Thể hình Việt Nam 2025

Tối 15.11, đêm chung kết cuộc thi Siêu mẫu thể hình Việt Nam - Fitness Supermodel Vietnam 2025 diễn ra tại Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng, khép lại mùa giải thứ 8 với nhiều dấu ấn. Mang chủ đề Win Yourself - Shine Together (Chiến thắng bản thân - Cùng nhau tỏa sáng), đêm chung kết quy tụ top 30 thí sinh xuất sắc gồm 15 nam và 15 nữ người mẫu đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Từ trái qua: Duy Quách - Trưởng ban tổ chức cuộc thi chụp ảnh cùng đương kim Fitness Supermodel World người Sri Lanka, Á quân Fitness Supermodel World 2023 Hà My, Nam vương Đạt Kyo, Hoa hậu Phan Thị Mơ, Á vương Man of The World 2022 Nguyễn Hữu Anh, Á quân Fitness Supermodel World 2024 Tuyết Mai, đương kim Fitness Supermodel World người Canada và đạo diễn Tạ Nguyên Phúc - Phó ban tổ chức cuộc thi

Ảnh: BTC

Quán quân Siêu mẫu Thể hình Việt Nam 2025 gọi tên ai?

Hội đồng giám khảo của đêm chung kết gồm: Hoa hậu Đại sứ Du lịch Phan Thị Mơ, Nam vương Siêu quốc gia châu Á Đạt Kyo, Á vương Man of the World 2022 Nguyễn Hữu Anh, Á quân Fitness Supermodel World 2023 Hà My, Á quân Fitness Supermodel World 2024 Tuyết Mai, cùng đương kim Fitness Supermodel World đến từ Canada và Sri Lanka.

Mở đầu chương trình là màn đồng diễn sôi động của 2 đại sứ cuộc thi, Á vương Nguyễn Tiến Đạt và Á hậu Phi Khanh cùng top 30 thí sinh. Sau màn đồng diễn, các thí sinh lần lượt bước vào các phần thi hô tên và giới thiệu bản thân, trình diễn trang phục đi biển, dạ hội/vest trước khi ban giám khảo lựa chọn top 5 nam và top 5 nữ bước vào vòng ứng xử.

Xuất hiện trên ghế nóng với chiếc váy trắng tinh khôi phảng phất vẻ đẹp của nữ thần Hy Lạp, Hoa hậu Phan Thị Mơ gây ấn tượng bởi sự gần gũi, tận tâm. Đồng hành cùng cuộc thi suốt tám mùa liên tiếp, cô cho biết mình hiểu rõ những thử thách mà mỗi thí sinh phải đối mặt. Vì vậy, Phan Thị Mơ luôn nỗ lực đồng hành, truyền kinh nghiệm và động lực cho thế hệ đàn em, mong họ trưởng thành và gặt hái nhiều thành công hơn trong nghề. "Cánh cửa cơ hội đang rộng mở cho những đại diện xuất sắc của Việt Nam tại các đấu trường nhan sắc quốc tế. Với những bạn chưa đạt thành tích cao, hãy tiếp tục rèn luyện, hoàn thiện bản thân và trở lại mạnh mẽ hơn ở những mùa sau", nàng hậu chia sẻ.

Võ Minh Phụng và Nguyễn Thị Ngọc Thiện là tân quán quân Siêu mẫu Thể hình Việt Nam Ảnh: BTC

Sau nhiều vòng thi gay cấn, với sự thể hiện vượt trội cùng đánh giá cao từ hội đồng giám khảo, danh hiệu quán quân Siêu mẫu thể hình Việt Nam 2025 đã chính thức gọi tên Võ Minh Phụng (sinh năm 1992, Cần Thơ) ở bảng nam và Nguyễn Thị Ngọc Thiện (sinh năm 2006, Gia Lai) ở bảng nữ. Với chiến thắng này, 2 tân quán quân sẽ tham gia tranh tài tại Siêu mẫu Thể hình Quốc tế 2026.

Ở bảng nam, danh hiệu Á quân 1, 2, 3 và 4 lần lượt được trao cho các người mẫu Hoàng Văn Thái (Tây Ninh), Lê Ngọc Khanh (Hà Nội), Trần Văn Khánh (Đà Nẵng) và Trần Công Bằng (Ninh Bình). Tại bảng nữ, danh hiệu Á quân 1 thuộc về người mẫu Hoàng Phương Trinh (Hà Nội), Á quân 2 là Hoàng Thúy An (Hải Phòng), Á quân 3 gọi tên Trương Hiếu Thảo (Cần Thơ) và Á quân 4 thuộc về Đào Thị Kim Oanh (Bắc Ninh).