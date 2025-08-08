Minh Tiệp làm Phó giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam

Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL), được thành lập sau khi sáp nhập ba đơn vị gồm: Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam, Trường quay Cổ Loa và Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh. Việc sáp nhập được thực hiện theo Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 24.6.2025 của Thủ tướng Chính phủ, với thời hạn hoàn thành trước ngày 1.8.
Theo quyết định của Bộ VH-TT-DL, Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam có chức năng sản xuất, phổ biến, phát hành các tác phẩm, ấn phẩm điện ảnh thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; cung cấp dịch vụ điện ảnh, dịch vụ du lịch trong phạm vi quản lý; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng được giao. Trung tâm có trụ sở tại Hà Nội.
Diễn viên Minh Tiệp giữ chức phó giám đốc
Ban lãnh đạo mới của Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam gồm Giám đốc Lê Thanh Lịch và bốn phó giám đốc, trong đó có diễn viên Minh Tiệp. Trước đó, Minh Tiệp từng đảm nhận vị trí Phó giám đốc Trường quay Cổ Loa từ tháng 12.2023.
Chia sẻ về vai trò mới, Minh Tiệp cho biết: “Tôi rất mong sẽ có nhiều tác phẩm điện ảnh, phim tài liệu, cùng các hoạt động liên quan đến thể thao, văn hóa, du lịch được thực hiện tại trung tâm. Tôi cũng hy vọng sẽ có nhiều đối tác hợp tác và cùng phát triển với trung tâm trong thời gian tới. Được làm nghề là một điều vô cùng may mắn và hạnh phúc, tôi xin gửi lời cảm ơn lãnh đạo Bộ VH-TT-DL và Ban giám đốc đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho tôi”.
Chia sẻ với Thanh Niên, diễn viên Minh Tiệp cho biết thêm, hiện nay do mới sáp nhập nên Ban giám đốc sẽ sớm họp để phân công công việc cụ thể. Tuy nhiên, anh tiết lộ rằng trước mắt, đơn vị dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất một bộ phim điện ảnh vào đầu năm tới, đồng thời có thể triển khai thêm một số hoạt động liên quan đến thể thao và liên hoan phim vào cuối năm.
Minh Tiệp sinh năm 1977, được khán giả biết đến qua loạt phim truyền hình như Nấc thang mới, Phía sau một cái chết, Ban mai xanh, Lập trình cho trái tim… Anh từng nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa tại Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2017, sau đó kinh qua nhiều vị trí quản lý như Phó giám đốc Nhà văn hóa Điện ảnh Ngọc Khánh (Viện phim Việt Nam) và Phó giám đốc Trung tâm Phát triển công nghiệp văn hóa (Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam) vào năm 2021.
