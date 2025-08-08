Minh Tiệp làm Phó giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam

Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL), được thành lập sau khi sáp nhập ba đơn vị gồm: Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam, Trường quay Cổ Loa và Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh. Việc sáp nhập được thực hiện theo Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 24.6.2025 của Thủ tướng Chính phủ, với thời hạn hoàn thành trước ngày 1.8.



Theo quyết định của Bộ VH-TT-DL, Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam có chức năng sản xuất, phổ biến, phát hành các tác phẩm, ấn phẩm điện ảnh thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; cung cấp dịch vụ điện ảnh, dịch vụ du lịch trong phạm vi quản lý; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng được giao. Trung tâm có trụ sở tại Hà Nội.

Diễn viên Minh Tiệp được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam ẢNH: FBNV

Diễn viên Minh Tiệp giữ chức phó giám đốc