Minh tinh Hayden Panettiere qua đời vì sốc thuốc

Theo AP đưa tin ngày 23.9, nữ diễn viên Hayden Panettiere qua đời do sử dụng quá liều hỗn hợp nhiều loại thuốc, trong đó có fentanyl. Đáng chú ý, kết quả điều tra cho thấy cô rời một trung tâm cai nghiện chỉ vài tuần trước khi bi kịch xảy ra.

Trước đó, ngôi sao 36 tuổi được phát hiện trong trạng thái bất tỉnh tại một căn hộ cho thuê ở Greenville, bang Nam Carolina (Mỹ) vào ngày 16.8. Thời điểm đó, bạn trai cũ của cô là Brian Hickerson cùng em trai người này cũng có mặt tại hiện trường.

Trụ sở Văn phòng Giám định pháp y quận Greenville, cơ quan cùng thụ lý điều tra cái chết của Hayden Panettiere Ảnh: AP

Những manh mối tại hiện trường

Thông báo từ Văn phòng Giám định pháp y quận Greenville cho biết xét nghiệm độc chất ghi nhận trong cơ thể Panettiere có sự xuất hiện của fentanyl cùng các chất chuyển hóa. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện thuốc chống lo âu alprazolam, thuốc giãn cơ và các loại dược phẩm điều trị trầm cảm nặng.

Hãng tin AP trích dẫn báo cáo chi tiết cho hay, lực lượng chức năng phát hiện nhiều viên nén màu xanh cùng ống hút trên bàn. Các mẫu này sau đó đều cho kết quả dương tính với fentanyl. Trong vali của nữ diễn viên, một gói bột màu trắng cũng được tìm thấy bên trong ngăn đựng kính râm.

Khi điều tra viên liên hệ với cha của Panettiere, ông xót xa chia sẻ cô vốn lên kế hoạch đón sinh nhật tròn 36 tuổi tại Greenville, trước khi bay sang Ukraine thăm con gái.

Làm việc với cảnh sát, người đàn ông đi cùng cho biết thấy Panettiere trang điểm lúc 10 giờ 30 phút sáng. Sau đó, anh đi ngủ tiếp và chỉ tỉnh dậy khi có tiếng gõ cửa. Lúc này, hai người đàn ông phát hiện Panettiere nằm úp mặt trên ghế sofa giường, chân bắt chéo. Ban đầu họ nghĩ cô đang ngủ như thường lệ, nhưng khi gọi không dậy và thấy cơ thể tím tái, anh đã dùng hai liều thuốc giải độc khẩn cấp rồi nhanh chóng gọi 911.

Người này cho biết không rõ Panettiere có sử dụng chất cấm trong hai ngày trước đó hay không. Người phát ngôn của gia đình Panettiere, bà Kasey Kitchen, chia sẻ với AP rằng vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra phức tạp. Cảnh sát địa phương cũng xác nhận vụ việc chưa khép lại.

Kết quả khám nghiệm tử thi không ghi nhận dấu hiệu chấn thương do tác động ngoại lực.

Nữ diễn viên Hayden Panettiere thời kỳ đầu nổi tiếng tại Hollywood Ảnh: AP

Góc khuất đằng sau hào quang sớm của Hayden Panettiere

Sự nghiệp của Hayden Panettiere khởi sắc từ rất sớm qua các bộ phim truyền hình ăn khách như Heroes, Nashville... Tuy nhiên, danh tiếng đến nhanh cũng kéo theo không ít gánh nặng. Trong cuốn hồi ký This Is Me ra mắt hồi tháng 5, cô từng trải lòng về những tổn thương tâm lý kéo dài, chứng nghiện rượu cùng cơn khủng hoảng trầm cảm sau sinh khi chào đón con gái Kaya cùng võ sĩ quyền Anh Wladimir Klitschko vào năm 2014.

Cuộc sống riêng của nữ diễn viên trôi qua trong nhiều biến cố. Cha mẹ ly hôn, còn em trai cô - nam diễn viên Jansen Panettiere, đột ngột qua đời vì bệnh tim ở tuổi 28 vào năm 2023. Bên cạnh đó, mối quan hệ chấn động kéo dài với Brian Hickerson cũng tốn nhiều giấy mực báo chí. Hickerson từng bị buộc tội bạo hành Panettiere năm 2020 và phải chấp hành án tù ngắn hạn, cùng 4 năm kiểm soát hành vi.

Theo AP, từ năm 2015, Panettiere thừa nhận bản thân rơi vào vòng xoáy nghiện ngập để trốn tránh lo âu. Cô từng tự nguyện bước vào trung tâm điều trị ngay trong thời gian quay phim. "Tôi là người đầu tiên tự mình tìm đến trung tâm điều trị. Lúc đó, tôi cảm thấy mình như đang đuối nước", cô từng trải lòng trên tạp chí Women's Health.

Trưởng thành từ những vai diễn nhí tâm lý phức tạp, Panettiere từng viết rằng chính những kịch bản đầy bi kịch thời thơ ấu đã vô tình khiến cô gắn liền khái niệm "tai họa" với sự ngưỡng mộ của công chúng, mở ra một hành trình đời tư nhiều gập gềnh trước khi khép lại ở tuổi 36.