Sao phim 'Heroes' Hayden Panettiere tiết lộ cái giá của hào quang đến quá sớm

Tờ Daily Mail ngày 28.5 đưa tin, nữ diễn viên Hayden Panettiere vừa có buổi chia sẻ tại West Hollywood để quảng bá cho cuốn hồi ký mới mang tên This Is Me: A Reckoning (Đây là tôi: Một sự tính toán). Ngôi sao của loạt phim ăn khách Heroes đã khơi lại những ký ức đầy đau đớn và cái giá phải trả khi nổi tiếng quá sớm.

Xuất hiện trước ống kính từ khi mới 11 tháng tuổi và bắt đầu đóng phim truyền hình dài tập từ năm 5 tuổi, cuộc sống của Hayden là một chuỗi ngày dài giữa trường học và phim trường. Sự bận rộn này đã tạo ra một rào cản vô hình, cô lập cô khỏi bạn bè đồng trang lứa.

Minh tinh nghẹn ngào nhớ lại nỗi sợ hãi mỗi khi bước vào căng tin trường học: "Tôi luôn ám ảnh với việc tìm chỗ ngồi trong phòng ăn. Tôi từng nghĩ, có lẽ mình sẽ vượt qua được ngày hôm nay nếu không phải chọn chỗ ngồi trong căng tin. Khi tôi muốn kể về một ngày của mình trên phim trường, ở độ tuổi đó, chẳng một người bạn nào có thể hiểu được cả".

Hayden Panettiere nổi tiếng từ khi còn nhỏ và trải qua nhiều thăng trầm trong suốt hơn 30 năm hoạt động tại Hollywood ẢNH: AFP

Bên cạnh đó, việc liên tục hóa thân vào các nhân vật hư cấu từ quá sớm đã đẩy Hayden vào một cuộc “khủng hoảng bản sắc” nghiêm trọng ở tuổi 12. Được rèn giũa từ nhỏ để trở thành một kẻ cầu toàn - luôn phải “đứng đúng vị trí, thuộc lòng lời thoại” và thực hiện những pha nguy hiểm điên rồ mà không được phép đặt câu hỏi - cô dần đánh mất nhận thức về chính mình. Có lúc đứng trong phòng ngủ năm 12 tuổi, Hayden cay đắng tự hỏi: “Mình là ai ngoài những vai diễn này? Danh tính thật sự của mình là gì?”.

Hayden Panettiere kể về mặt trái của danh vọng

Bên cạnh những tổn thương tâm lý, Hayden Panettiere còn chia sẻ với Page Six về những góc khuất tàn khốc khi trưởng thành trong ngành công nghiệp giải trí. Nữ diễn viên tiết lộ cô thường xuyên phải đối phó với những kẻ quyền lực "hung hăng" tiếp cận, đòi hỏi tiền bạc, ân huệ hoặc thậm chí là tình dục chỉ để đổi lấy các vai diễn.

Đáng nói hơn, áp lực đè nặng lên vai Hayden khi cô phải gánh vác trách nhiệm tài chính cho cả gia đình từ khi còn rất trẻ. Xuất hiện trên podcast On Purpose with Jay Shetty, cô thừa nhận mối quan hệ giữa mình và mẹ ruột - bà Lesley Vogel - đã bị biến chất hoàn toàn khi ranh giới giữa tình mẫu tử và công việc quản lý bị mờ nhạt. "Mọi thứ đều là công việc. Tôi trở thành người tâm sự, trợ lý, nhà trị liệu, chỗ dựa tinh thần và tất cả mọi thứ, trừ tư cách là con của bà ấy", Hayden chia sẻ.

Sau nhiều năm đối mặt với những áp lực khốc liệt của danh vọng và tổn thương tâm lý, Hayden Panettiere giờ đây dũng cảm nhìn lại quá khứ để tìm lại chính mình ẢNH: AP

Năm 19 tuổi, khi đang quay bộ phim Heroes, Hayden đề nghị mẹ dừng công việc quản lý để quay lại làm một người mẹ đúng nghĩa nhưng bà Lesley chỉ để lại một câu nói lạnh lùng trước khi bỏ đi: "Con nợ mẹ đấy". Câu nói này đã ám ảnh nữ diễn viên suốt nhiều năm dài. Cô vô cùng thất vọng khi nhận ra thứ mà mẹ mình muốn được "đền đáp" rốt cuộc chính là tiền bạc. Sự rạn nứt đến mức mẹ cô sau đó đã cắt đứt liên lạc và tuyên bố chưa từng đọc cuốn hồi ký của con gái.

Cuốn hồi ký This Is Me: A Reckoning, phát hành ngày 19.5, không chỉ là lời tự sự về tuổi thơ bị đánh mất mà còn phơi bày chân thực cuộc chiến của Hayden Panettiere với chứng nghiện rượu, trầm cảm và những mối quan hệ bạo lực. Dù vậy, nữ diễn viên xem việc dũng cảm đối diện quá khứ như một cách để tự chữa lành và bảo vệ bản thân trước những áp lực khốc liệt của Hollywood.