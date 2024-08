Minh tinh Reese Witherspoon hẹn hò sau 1 năm ly hôn?

Bữa tối của Reese Witherspoon và Oliver Haarmann diễn ra một năm sau khi cô hoàn tất thủ tục ly hôn với Jim Toth.



Reese Witherspoon mặc váy đen dài, mang vòng cổ và đi giày cao gót, còn Oliver Haarmann mặc áo sơ mi và quần dài màu xanh đen khi xuất hiện cùng nhau trong buổi ăn tối ở thành phố New York, Mỹ. Đây là lần thứ hai họ được nhìn thấy cùng nhau trong một tuần. Vào ngày chủ nhật trước đó, cả hai cùng đến một bãi đỗ trực thăng, theo Daily Mail.

Tuy nhiên, một nguồn tin nói với People rằng nữ diễn viên 48 tuổi và nhà tài chính tư nhân người Đức 56 tuổi là bạn bè; trong khi một người khác cho biết ngôi sao The Morning Show đang chậm rãi trong chuyện hẹn hò. Mối quan hệ của Reese Witherspoon đang tiến triển chậm rãi.

Reese Witherspoon đã trải qua hai cuộc hôn nhân kéo dài 7 và 12 năm. Cô hoàn thành thủ tục ly hôn với Jim Toth vào tháng 8 năm ngoái và vẫn giữ quan hệ thân thiết với chồng cũ. Cả hai cùng nhau nuôi dạy cậu con trai 11 tuổi. Oliver Haarmann là nhà tài chính cá nhân người Đức mới ly hôn gần đây. Anh có hai con chung với vợ cũ vốn là một người cùng ngành.

Sau cuộc ly hôn gây nhiều tiếc nuối, nữ diễn viên 48 tuổi chưa công khai hẹn hò với bất kỳ ai. Còn Oliver bị phát hiện hẹn hò với một phụ nữ chỉ bốn tháng sau khi chia tay vợ cũ. Tuy chưa lên tiếng về mối quan hệ mới này nhưng cặp đôi được phát hiện đi chơi cùng nhau trong nhiều dịp gần đây. Trước bữa tối tại New York, cả hai trông có vẻ rất say đắm trong loạt ảnh đang đi dạo trước bữa tối lãng mạn tại một địa điểm nổi tiếng của Ý.

Ngôi sao phim Legally Blonde thích hẹn hò nhưng không muốn việc này trở thành trọng tâm cuộc sống. Cô ấy bận rộn với công việc và con trai. Đây là những ưu tiên lớn nhất của cô ấy ở thời điểm hiện tại, theo People.

Reese Witherspoon sinh năm 1976, là nữ diễn viên và nhà sản xuất người Mỹ. Nổi tiếng từ thập niên 1990, cô để lại ấn tượng qua nhiều bộ phim như Legally Blonde, Sweet Home Alabama, Walk the Line, Big Little Lies, The Morning Show… Minh tinh 48 tuổi là một trong những nữ diễn viên có cát xê cao nhất tại Hollywood trong những năm gần đây. Cô sở hữu loạt giải thưởng danh giá như tượng vàng Oscar, BAFTA, Emmy, Quả cầu vàng...