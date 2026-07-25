Minh Tuyết kín đáo, khoe sắc cùng Hà Phương

Sau gần 30 năm thực hiện các thiết kế với vải lãnh mỹ A, nhà thiết kế Võ Việt Chung thực hiện show diễn đánh dấu hành trình đáng nhớ của mình. Ở sự kiện, nhà thiết kế tạo ra không gian truyền thống khi kết hợp thời trang với hát bội, đờn ca tài tử và nhiều yếu tố văn hóa Nam bộ. Trong đó, những khách mời như ca sĩ Hà Phương, Minh Tuyết, Á hậu Băng Châu, diễn viên Lý Hương... đều diện áo dài đến tham dự chương trình.

Đêm diễn thời trang Con đường tơ lụa - Vườn di sản Việt Nam được Võ Việt Chung dàn dựng trong không gian ấm cúng, gần gũi để các khách mời chiêm ngưỡng cận cảnh những thiết kế trong 3 bộ sưu tập Cô ba xứ Việt, Huê khôi xứ Nam kỳ và Ngọc viễn đông Ảnh: BTC CUNG CẤP

Á hậu Băng Châu nổi bật trong mẫu áo dài màu cam đến tham dự show diễn thời trang. Sau 15 năm rời xa showbiz, Băng Châu thừa nhận lúc nào cô cũng nhớ nghề và cảm thấy hạnh phúc mỗi khi được người hâm mộ nhận ra Ảnh: BTC CUNG CẤP

Ca sĩ Hà Phương bay từ Mỹ về Việt Nam, cùng Minh Tuyết đến tham gia sự kiện Ảnh: BTC CUNG CẤP

Những năm gần đây, Hà Phương không chỉ thực hiện các chuyến thiện nguyện ở Việt Nam mà cô còn phát hành sản phẩm âm nhạc cũng như tổ chức show diễn tại quê nhà Ảnh: BTC CUNG CẤP

Ca sĩ Minh Tuyết khoác lên người tà áo dài truyền thống kín đáo, khác hẳn với hình ảnh nóng bỏng, gợi cảm thường thấy trên sân khấu. Sau khi góp mặt trong Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2024, giọng ca Chờ một tiếng yêu sở hữu lượng fan gen Z đáng kể Ảnh: BTC CUNG CẤP

Theo Võ Việt Chung, Lãnh Mỹ A Show là dự án anh ấp ủ nhiều năm nhằm nhìn lại chặng đường gần 30 năm gắn bó với chất liệu truyền thống. Bên cạnh những bộ sưu tập đã làm nên tên tuổi, chương trình còn bổ sung các thiết kế mới cùng cách kể chuyện hiện đại, kết hợp thời trang với văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực Ảnh: BTC CUNG CẤP

"Đây là chương trình tôi gói ghém tất cả tình cảm sau gần 30 năm làm nghề. Tôi đã muốn thực hiện từ khi khôi phục được lãnh mỹ A, nhưng đến bây giờ mới có cơ hội biến ý tưởng thành hiện thực", Võ Việt Chung chia sẻ Ảnh: BTC CUNG CẤP

Nghệ sĩ Tú Trinh cũng là khách mời đặc biệt trong đêm diễn này Ảnh: BTC CUNG CẤP



