Minh Tuyết kín đáo, khoe sắc cùng Hà Phương

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Khác với phong cách quyến rũ, nóng bỏng trên các sân khấu, ca sĩ Minh Tuyết đằm thấm trong tà áo dài cùng với chị gái Hà Phương dự show thời trang.
Sau gần 30 năm thực hiện các thiết kế với vải lãnh mỹ A, nhà thiết kế Võ Việt Chung thực hiện show diễn đánh dấu hành trình đáng nhớ của mình. Ở sự kiện, nhà thiết kế tạo ra không gian truyền thống khi kết hợp thời trang với hát bội, đờn ca tài tử và nhiều yếu tố văn hóa Nam bộ. Trong đó, những khách mời như ca sĩ Hà Phương, Minh Tuyết, Á hậu Băng Châu, diễn viên Lý Hương... đều diện áo dài đến tham dự chương trình.
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