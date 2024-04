‘Mình yêu nhau, bình yên thôi’ tập 41: Mẹ con Ngọc có bán nhà?

Mình yêu nhau, bình yên thôi tập 40 có những diễn biến cho thấy sau khi biết chuyện mẹ đầu tư đất vỡ nợ, Ngọc và bà Thu quyết định bán nhà để trả luôn nợ cũ lẫn nợ mới. Vì trước đó đã nợ ngân hàng một số tiền lớn khi vay trả nợ cho bố của Ngọc, hiện đang chịu án tù. Ngọc đem chuyện bán nhà kể cho vợ chồng Đức Anh thì lúc này họ mới khẳng định rằng bà Giang cũng bị lừa hết tiền và đang nợ nóng. Họ ghé về nhà mẹ, tận mắt chứng kiến bà Giang đang định bán từng món đồ trong phòng để xoay xở nợ thì bà Giang cũng phải thú thật hết mọi chuyện.

Trong một vài diễn biến khác của phim thì vợ chồng Đức Anh tính kế bảo mẹ hẹn bọn cho vay đến quán cà phê với lý do xin giảm lãi. Vợ chồng Đức Anh đứng ngoài lén quay clip và bà Giang đặt máy ghi âm để tố cáo với công an. Trên đường về họ tìm đến miếng đất mua chung với Đông. Vừa đến nơi thì thấy Đông đang bị bọn đòi nợ đuổi bắt đánh tơi tả. Đức Anh phải can ngăn bọn chúng mới bỏ chạy để giải vây cho Đông.

Mình yêu nhau, bình yên thôi tập 41 tối nay 29.4 lúc 20 giờ trên VTV3 hé lộ tiếp những nội dung cho thấy chồng bà Giang đã mắng vợ tơi tả vì không biết mà còn lao vào kinh doanh rồi bị lừa. Còn mẹ con Ngọc thì đang thương lượng với khách về giá căn nhà. Bà Thu cho rằng họ trả giá thấp quá. Còn khách thì bảo căn nhà phong thủy không tốt.

