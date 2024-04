Phim ‘Trạm cứu hộ trái tim’ tập 22: Nghĩa yêu Ngân Hà khiến An Nhiên nổi điên?

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 21 tiếp tục có những nội dung hấp dẫn khi Mỹ Đình đưa Ngân Hà đi khám thai thì Nam gọi điện. Mỹ Đình buột miệng tiết lộ chuyện Ngân Hà có thai vì hiện tại Ngân Hà không muốn nhiều người biết chuyện. Xong Mỹ Đình nhắn tin cho Nam bảo giữ bí mật cái thai… Ai ngờ đúng lúc bạn gái của Nam đến phòng thu mang đồ ăn đến cho anh, đọc được tin nhắn tưởng Mỹ Đình có thai với Nam nên tức giận bỏ về. Mỹ Đình vốn chẳng ưa gì mối quan hệ này vì cho rằng Nam đang bị người yêu lợi dụng nên cũng không muốn gặp để giải thích theo yêu cầu của Nam.

Nghĩa ghen nên tìm đến chất vấn Ngân Hà về cái thai Chụp màn hình

Trong một cảnh khác thì An Nhiên xông đến phòng làm việc của Nghĩa để chất vấn vụ Hà có thai. Còn Nghĩa thì rất sốc. An Nhiên không thể chấp nhận chuyện này vì cô ta hiểu hình như Nghĩa đã có tình cảm với Hà. Nghĩa thì cho rằng mình không thể có sai sót và nhớ lại chuyện Ngân Hà đi công tác trong dịp kỷ niệm ngày cưới. Và lần đó có Vũ tham gia. Kèm theo lời đả kích của An Nhiên rằng nếu Nghĩa không có sai sót thì rất có thể Ngân Hà đã ngoại tình với người yêu cũ. Vậy là Nghĩa tìm Vũ đánh một trận tơi tả. Vũ cũng nổi điên cho rằng Nghĩa có quyền ngoại tình, có con với người phụ nữ khác thì tại sao Hà không thể. Và nếu Ngân Hà có thai với Vũ cũng là bình thường.

Bà Hạ Lan chỉ mặt đuổi thẳng cổ Nghĩa Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 22 tối nay 29.4 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 hé lộ tiếp những tình tiết cho thấy Nghĩa bỏ về nhà với mẹ chứ không về nhà với mẹ con An Nhiên. Nửa đêm, An Nhiên sai bé Gôn gọi điện nói chuyện với bà nội để lấy cớ nói chuyện với Nghĩa. Nghĩa đã yêu cầu An Nhiên đừng lợi dụng con trai và cúp máy khiến cô ta gào lên nổi điên.

Một tình tiết trong tập này cho thấy Mỹ Đình đã chịu gặp Nam và người yêu của Nam nhưng cô càng chọc tức, khẳng định mình đang có thai với Nam. Có vẻ như Mỹ Đình cố tình phá đám để cặp đôi tan vỡ.

Mỹ Đình cố tình phá đám Nam và bạn gái Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 22 còn có tình tiết là Nghĩa đến tận nhà để chất vấn Ngân Hà chuyện cái thai. Hắn giằng co với cô nên bà Tuyết giúp việc mang cả thau nước hắt vào người Nghĩa. Còn bà Hạ Lan chỉ mặt đuổi thẳng cổ Nghĩa: "Cút".

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 22: Nghĩa ghen vì nghĩ Hà có thai với Vũ?