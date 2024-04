Phim ‘Trạm cứu hộ trái tim’ tập 20: Lộ diện bố đẻ của con trai An Nhiên?

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 19 có những nội dung hấp dẫn khi An Nhiên chưa xử lý xong việc bị Mỹ Đình bóc phốt trên mạng xã hội thì tiếp tục bị bà Hạ Lan ra tay "hạ nốc ao". Bà Hạ Lan đã âm thầm chuẩn bị chứng cứ và đến tận công ty của An Nhiên tố cáo với ban lãnh đạo chuyện cô có con riêng với Nghĩa, phá hoại gia đình con gái bà khiến An Nhiên tái mặt không nói được lời nào. Cú tát "cao tay" của bà Hạ Lan khiến An Nhiên uất ức và bà dự báo cô ta sẽ tìm cách "cắn" lại.

Người đàn ông này mới chính là bố của bé Gôn? Chụp màn hình

Trong tập phim tối qua còn có cảnh sau khi Anh Chi bị chú thím lấy danh nghĩa người giám hộ bắt cô bé về nhà để muốn chiếm căn nhà do ông nội để lại cho Anh Chi thì Mỹ Đình ngay lập tức nhờ mẹ mình giúp đỡ. Bà Mến vốn nổi tiếng hay chơi chiêu "lấy thịt đè người" bởi bà là dân buôn bán tiệm vàng nên quen biết với giang hồ máu mặt. Trong khi chú thím của Anh Chi là dân cờ bạc, nợ nần. Vậy là bà Mến dẫn 5 đàn em đến hù dọa khiến chú thím Anh Chi phải thả cô bé và viết đơn miễn tư cách giám hộ. Anh Chi về nhà của Ngân Hà ở tạm chờ đến trại trẻ mồ côi.

Mỹ Đình ghen khi Nam quay lại với người yêu cũ? Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 19 còn có cảnh luật sư Vinh vào trại giam gặp ông Trường. Ông Trường có vẻ sốt ruột khi biết Ngân Hà chưa ly hôn vì muốn dùng điều kiện này để Nghĩa cứu ông. Ông Trường đã gửi gắm luật sư một số điều cần nói với Ngân Hà.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 20 tối nay 23.4 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 tiếp tục những diễn biến mới khi An Nhiên bí mật gặp gỡ một người đàn ông lạ. Người này vừa động viên vừa bóng gió rằng anh ta không muốn mẹ con An Nhiên phải thiệt thòi khi cô đã hy sinh cả tuổi trẻ để đánh đổi thì nhất định phải đạt được một cái gì đấy xứng đáng. An Nhiên đã nói rằng chắc chắn cô và con trai sẽ không chịu thiệt thòi.

Câu hỏi của bé Chi khiến Vũ và Hà đều bối rối Chụp màn hình

Một cảnh trong tập phim này cũng cho thấy Nam quay lại với tình cũ là một cô ca sĩ khiến Mỹ Đình bức xúc. Cặp đôi đang tranh cãi ở phòng thu thì Mỹ Đình xuất hiện phá đám khiến cô ca sĩ ngay lập tức rời đi.

Ở một tình tiết khác, Anh Chi vô tình hỏi chú Vũ rằng lúc trước sao chú Vũ lại ghét cô Hà? Trước câu hỏi của bé Chi, cả Vũ và Ngân Hà đều bối rối.

