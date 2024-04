Phim ‘Trạm cứu hộ trái tim’ tập 19: Lộ diện ‘trùm cuối’ hạ gục An Nhiên?

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 18 có những diễn biến vô cùng gay cấn khi Mỹ Đình chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa An Nhiên và Ngân Hà. Nhìn thấy thái độ trơ trẽn của An Nhiên khiến Mỹ Đình quyết tâm "bóc phốt" cô ta lên mạng xã hội. Nhiều nhân viên trong công ty đã đọc được bài đăng và xì xào với nhau. An Nhiên run rẩy...

Mỹ Đình phấn khích khi cú "bóc phốt" của mình khiến An Nhiên lao đao Chụp màn hình

Ở một vài diễn biến trước đó, An Nhiên chủ động hẹn gặp Ngân Hà để nói chuyện. Mục đích là muốn chọc gậy bánh xe để Ngân Hà chịu ly hôn. Nhưng Ngân Hà không phải dạng vừa. Cô tuyên bố sẽ không bao giờ để An Nhiên được như ý muốn.

Khi đến gặp Ngân Hà, An Nhiên cố tình mang đôi giày Nghĩa tặng mình và Ngân Hà cũng có một đôi như vậy. Hai người đàn bà "đấu khẩu" căng thẳng. Và tất nhiên, An Nhiên vẫn "dưới cơ" Ngân Hà.

Sau đó bà Hạ Lan bất ngờ đến công ty tố cáo An Nhiên với ban lãnh đạo Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 18 còn có diễn biến cho thấy vì lo nghĩ cho Ngân Hà nên bà Xinh bị suy nhược, mất ngủ. Bà đến tiệm mua thuốc và đi bộ một đoạn nhưng bị mệt sắp ngất xỉu.

Lúc đấy Ngân Hà đang chở Anh Chi trên đường nên nhìn thấy. Cô vào tiệm thuốc tây hỏi bà Xinh mua thuốc gì. Sau khi nghe cô dược sĩ nói bệnh của bà Xinh, Ngân Hà ngay lập tức gọi điện cho Nghĩa báo tin và khuyên anh quan tâm đến bà Xinh.

Sau cuộc gọi của Ngân Hà, có lẽ Nghĩa đã nhận ra sự khác biệt giữa An Nhiên và Ngân Hà là gì. Còn bà Xinh sau đó tiếp tục khuyên Nghĩa dừng lại, buông tha cho gia đình Ngân Hà. Và bà cũng cho rằng An Nhiên là kiểu phụ nữ "máu lạnh".

Màn "hạ gục" cao tay của bà Hạ Lan khiến An Nhiên "vỡ mặt" Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 19 sẽ phát sóng tối 22.4 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 tiếp tục những nội dung gay cấn khi Mỹ Đình cùng Nam đến nhà của Ngân Hà trong trạng thái hả hê vì cú "bóc phốt" của cô đang được cộng đồng mạng phấn khích. Trong khi Ngân Hà muốn bạn thân gỡ bài xuống vì cô không muốn ồn ào thì bà Hạ Lan có vẻ về cùng một phe với Mỹ Đình. Còn An Nhiên thì đang hoang mang, lo lắng cực độ. Cô gọi cho Nghĩa hối thúc anh phải có cách ngăn chặn lại.

Một tình tiết trong tập này cho thấy sau đó bà Hạ Lan đã bất ngờ đến công ty của An Nhiên và trưng ra những bằng chứng tố cáo cô ta với ban lãnh đạo. Bà Hạ Lan yêu cầu lãnh đạo công ty có biện pháp xử lý mạnh tay với "tiểu tam" An Nhiên. Tất nhiên An Nhiên cũng có mặt và không thể nói được lời nào.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 19: Cú "chốt hạ" của bà Hạ Lan khiến An Nhiên lộ rõ bản chất?