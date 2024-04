Phim ‘Trạm cứu hộ trái tim’ tập 21: Vì sao Vũ thừa nhận có con với Hà?

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 20 tối qua có những nội dung cho thấy sau khi bị bà Hạ Lan tố cáo khiến bản thân mất việc, bị sỉ nhục thì An Nhiên không cam lòng, tìm cách "cắn" lại.

Cô ta gọi điện cho một người quen để cung cấp thông tin về bà Hạ Lan và nhờ đăng báo. Vì bà Hạ Lan trước đây vốn là nghệ sĩ múa nổi tiếng. Vậy là cuộc sống hiện tại, chuyện chồng ngoại tình rồi bị bắt của gia đình bà Hạ Lan bị bêu riếu lên báo.

Khi đọc được những thông tin trên tất nhiên bà khá sốc nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh để trấn an con gái. Bà Hạ Lan cũng cho rằng An Nhiên sẽ không dừng lại và cảnh báo Hà rằng cô ta là con rắn độc.

Nghĩa cho rằng cái thai trong bụng Hà là của Vũ Chụp màn hình

Trong một vài diễn biến khác, cuộc sống giữa An Nhiên và Nghĩa thường xuyên xảy ra tranh cãi vì An Nhiên cho rằng mình đang bị thiệt thòi, bị cho là "tiểu tam" vì Nghĩa chưa ly hôn với Hà. Đây là cái cớ để bà Hạ Lan tố cáo cô. An Nhiên còn đay nghiến Nghĩa khi nhìn thấy chiếc nhẫn cưới mà anh cất trong ví.

Sau đấy, An Nhiên đã hỏi Nghĩa rằng có phải anh sơ ý để Hà có thai không? Nghĩa khẳng định chắc chắn không. An Nhiên nghĩ ra cách lấy cái thai làm bằng chứng kiểu "ông ăn chả bà ăn nem", tố Hà đang có chồng mà có thai với người yêu cũ. Từ đấy, lấy cớ cho Nghĩa và Hà ly hôn.

Bà Xinh mong con dâu tha thứ Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 20 còn có cảnh An Nhiên bí mật gặp một người đàn ông lạ. Có lẽ đây là người có mối quan hệ tình cảm trong quá khứ với An Nhiên. Cô ta vẫn lưu số điện thoại của anh ta bằng tên viết tắt. Người này rất quan tâm đến An Nhiên và biết rõ kế hoạch cô và Nghĩa đang làm.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 21 tối nay 24.4 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 hé lộ tiếp những nội dung cho thấy bà Xinh đã gặp Ngân Hà để xin con dâu tha thứ và chỉ cần Hà muốn điều gì bà sẽ nghe theo. Nhưng Hà cho rằng mẹ chồng không cần phải làm gì cả và đổi cách xưng hô với bà.

Một cảnh trong tập này cho thấy Nghĩa đã chặn đường đánh Vũ tới tấp vì cho rằng Ngân Hà vẫn đang là vợ mình nhưng Vũ lại khiến cô mang thai. Ban đầu Vũ hơi bất ngờ khi nghe Nghĩa nói nhưng sau đó anh ngay lập tức phản pháo: "Ừ, có thai thì sao? Mày có quyền có con với người phụ nữ khác còn tao không có quyền có con với Hà hả".

