Từ 'Trạm cứu hộ trái tim' đang 'gây bão', nhìn lại sức hút phim truyền hình Việt

Thời gian gần đây nhiều phim truyền hình phát sóng giờ vàng như Gia đình mình vui bất thình lình, Cuộc đời vẫn đẹp sao, Chúng ta của 8 năm sau, Gặp em ngày nắng đều là những phim truyền hình nổi bật, có độ rarting cao khi thu hút khán giả. Đặc biệt Trạm cứu hộ trái tim dù mới phát sóng chưa tới nửa chặng đường nhưng đang "gây bão" cho người xem dù nhận nhiều ý kiến trái chiều về nội dung.

Có thể thấy ở những bộ phim thu hút người xem, nội dung thường là câu chuyện gia đình, tình yêu, hôn nhân, khoảng cách giữa các thế hệ… tạo nên những mâu thuẫn, rối rắm, thậm chí là những tổn thương, bi kịch sâu sắc về tinh thần. Nhưng chung quy vẫn là truyền đi thông điệp nhân văn, ý nghĩa về tình người, tình cảm gia đình, tình yêu sâu sắc…

Trạm cứu hộ trái tim vẫn đang là bộ phim "ăn khách" dù nhận nhiều ý kiến trái chiều về nội dung Chụp màn hình

Bên cạnh những yếu tố câu khách như tiểu tam, cảnh nóng, ngoại tình vẫn như "cơm bữa" trong nội dung các phim truyền hình gần đây mà theo như chia sẻ của đạo diễn Bùi Tiến Huy thì đó là những nội dung thực tế, dễ viết, gần với đời sống và nhận được sự quan tâm của khán giả khi phim lên sóng. Tuy nhiên cũng có những bộ phim đơn thuần về tình anh em, tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa nhẹ nhàng như Gặp em ngày nắng hay Người một nhà đang phát sóng vẫn tạo sức hút cho người xem.

Như vậy có thể thấy đề tài gia đình dù không mới nhưng vẫn là mảnh đất màu mỡ cho các biên kịch phim khai thác. Quan trọng là khai thác ra sao để khán giả có thể "cảm" được với nội dung ấy và có thể truyền đi thông điệp ý nghĩa mà bộ phim đang xoáy vào.

"Với nữ biên kịch thì rất khó để khai thác phim hướng về những người đàn ông có sự chín muồi về sự nghiệp, nhận thức, tình yêu, tình cảm… Tuy nhiên chúng tôi cố gắng để mang đến cho khán giả một bộ phim rất đời, rất thật", biên kịch Huyền Lê của phim Người một nhà cho biết.

Người một nhà vẫn đem lại nhiều cảm xúc cho người xem dù phim không có cảnh nóng, không có yếu tố ngoại tình hay drama "nặng ký" Chụp màn hình

Nếu theo dõi diễn biến phim Người một nhà với sự kết hợp lần đầu tiên của Tuấn Tú và Duy Hưng trong hai vai chính thì có thể thấy họ đang là "cặp đôi" chỉ khắc họa tình cảm anh em gắn bó, trải qua bao biến cố, thăng trầm vẫn "sống chết" cùng nhau nhưng câu chuyện của họ vẫn truyền được cảm xúc cho người xem, vẫn khiến khán giả rơi nước mắt. Như vậy có thể thấy những phim lấy cảm hứng từ quan sát thực tế, từ những câu chuyện gia đình của nhiều tầng lớp, nhiều thế hệ có thể tạo nên nội dung đột phá nếu biết cách sắp xếp logic, xuyên suốt thì sẽ dẫn dắt được cảm xúc của khán giả để họ có thể tìm thấy được chính mình trong câu chuyện của các nhân vật qua những vui, buồn, đau khổ, căm phẫn…

Trở lại phim Trạm cứu hộ trái tim đang phát sóng thì đây là phim truyền hình "gây bão" với nội dung vấp phải nhiều ý kiến tranh cãi khi hầu hết khán giả đều cho rằng phim có nội dung quá "ám ảnh", các nhân vật phản diện như Nghĩa hay An Nhiên đều quá tàn nhẫn, đều đáng sợ khiến cho người xem cảm thấy mất niềm tin trong cuộc sống. Nên dù bộ phim từng được giới thiệu mang thông điệp chữa lành nhưng người xem cho rằng nội dung đang gây "hiệu ứng ngược".

Ở vài tập gần đây khi nam chính phản diện do Quang Sự đóng gần như đã "lật bài" với nữ chính do Hồng Diễm đóng thì "drama" đã bắt đầu "hạ nhiệt" bớt. Các diễn biến phim sắp tới có lẽ khán giả đang háo hức chờ sự trả đũa của Ngân Hà, bà Hạ Lan, Mỹ Đình vào nhân vật An Nhiên và Nghĩa. Như vậy dù bị "ném đá" là quá nhiều "drama", đem đến nhiều cảm xúc tiêu cực cho người xem nhưng Trạm cứu hộ trái tim vẫn kéo khán giả ngồi trước màn hình theo dõi.

Lương Thu Trang có vai phản diện đầu tiên rất thành công Chụp màn hình

Ngoài nội dung thì dàn diễn viên tham gia cũng là yếu tố rất quan trọng. Ở các phim truyền hình Việt phát sóng giờ vàng thì hầu như đều là những gương mặt không mới, thậm chí là quen mặt tham gia diễn các vai có số phận, tâm lý "một màu". Thỉnh thoảng vài phim "cài cắm" số ít gương mặt trẻ mới nhưng họ chỉ vào vai thứ chính, vai phụ, vai khách mời. Nhưng với những gương mặt kiểu "bình cũ" ấy nếu dám để họ thoát ra những vai sở trường chắc chắn sẽ đem đến điểm nhấn cho bộ phim ấy. Hoặc các cặp diễn viên diễn xuất ăn ý với nhau, biết tung hứng để tạo ra những xung đột, dẫn dắt khán giả theo những cảm xúc của nhân vật thì dù là "bình cũ" vẫn thu hút.

Trong Trạm cứu hộ trái tim, Lương Thu Trang là một trường hợp "đột biến" bởi trước giờ cô hầu như đóng nữ chính tử tế, tốt bụng, cá tính nên lần đầu tiên đóng vai phản diện An Nhiên đã rất thành công. Trên các diễn đàn, hội nhóm, An Nhiên là vai diễn nhận "gạch đá" nhiều nhất sau vai Nghĩa do Quang Sự đóng.

"Vai lần này mình có thể vẽ cho nhân vật của mình nhiều màu sắc, nhiều tuyến tâm lý… Trong rất nhiều năm qua thì Trang luôn đóng những vai hiền lành, với lần này thì mình đã có cơ hội làm mới bản thân, làm mới tuyến nhân vật mình đảm nhận", Lương Thu Trang chia sẻ.

Lần đầu hợp tác nhưng Duy Hưng - Tuấn Tú đang là cặp diễn viên "gây thương nhớ" cho khán giả trong Người một nhà Chụp màn hình

Với Người một nhà, Tuấn Tú và Duy Hưng lần đầu hợp tác nhưng lại là một cặp diễn "gây thương nhớ" cho khán giả. Anh em Trí và Tuệ vẫn đem đến nhiều cảm xúc đẹp về tình anh em rất thật, rất đời. Vai Trí do Duy Hưng đóng dù vẫn là dạng vai kiểu đàn ông cộc lốc, thô mà thật nhưng với Người một nhà, người xem vẫn cảm thấy nam diễn viên có sự đột phá khi nét diễn vẫn tạo sự hài hước, dí dỏm kiểu vừa khóc vừa cười như nhận xét của Tuấn Tú: "Rất bất ngờ khi Duy Hưng đóng một vai diễn như thế. Trước đây tôi chỉ nghĩ Duy Hưng đóng những vai ngổ ngáo, theo kiểu rất ngầu thôi. Nhưng giờ anh ấy vào một vai rất hay, rất dí dỏm".

Như vậy, phim truyền hình Việt dù có thể gây tranh cãi về nội dung, vẫn ngập "drama" nhưng nếu biết giao sự "biến hóa" vào những diễn viên "chọn mặt gửi vàng" và hướng người xem vào những thông điệp ý nghĩa, tích cực, biết tạo ra những thước phim trên màn ảnh nhỏ từ những cảm xúc thật của cuộc sống, chạm đến sự đồng cảm qua từng nhân vật thì dù là phản diện hay chính diện cũng vẫn tạo được sức hút.