MINI không từ bỏ màn hình tròn trên xe, ngay cả khi chúng khó sử dụng

Hãng xe Anh - MINI không có ý định từ bỏ màn hình cảm ứng hình tròn đặt giữa bảng táp-lô, dù thiết kế này gây ra một số bất tiện khi sử dụng Apple CarPlay, Android Auto và điều khiển các chức năng trên xe. Theo hãng, màn hình tròn không chỉ là một thiết bị công nghệ mà còn gắn liền với bản sắc thương hiệu, vì vậy hướng phát triển trong tương lai là cải thiện trải nghiệm thay vì loại bỏ thiết kế đặc trưng này.

Màn hình tròn là dấu ấn riêng của MINI

Trong ngành công nghiệp ô tô, màn hình giải trí hình chữ nhật đang trở thành lựa chọn phổ biến nhờ khả năng hiển thị nội dung linh hoạt. Tuy nhiên, MINI đi theo hướng khác khi đưa màn hình tròn kích thước lớn vào vị trí trung tâm bảng táp-lô, biến chi tiết này thành một phần quan trọng trong thiết kế nội thất.

MINI đi theo hướng khác khi đưa màn hình tròn kích thước lớn vào vị trí trung tâm bảng táp-lô, biến chi tiết này thành một phần quan trọng trong thiết kế nội thất ẢNH: BÁ HÙNG

Triết lý này tiếp tục được thể hiện trên các mẫu xe MINI thế hệ mới. Hãng giới thiệu hệ thống MINI Interaction Unit vào giữa năm 2023, với màn hình OLED tròn kích thước 9,4 inch. Ban đầu, hệ thống xuất hiện trên MINI Cooper Electric, sau đó được mở rộng sang các dòng xe khác trong danh mục sản phẩm.

Không đơn thuần hiển thị thông tin giải trí, màn hình còn đảm nhiệm nhiều chức năng vốn thường được bố trí bằng nút bấm hoặc công tắc riêng. Cách tiếp cận này giúp khoang lái có diện mạo tối giản, đồng thời tạo ra sự khác biệt so với phần lớn mẫu ô tô hiện nay.

Vì sao MINI vẫn kiên trì với thiết kế gây tranh luận?

Trao đổi với chuyên trang Drive, ông Alexander Brockhoff - Tổng giám đốc MINI Australia, cho biết màn hình tròn là chi tiết độc đáo mà hãng muốn giữ lại như một phần di sản thương hiệu. Theo ông, việc duy trì nét đặc trưng này quan trọng đối với định hướng thiết kế, trong khi công nghệ vẫn có thể tiếp tục phát triển để cải thiện khả năng tích hợp các chức năng.

"Màn hình tròn là đặc điểm độc đáo của MINI và chúng tôi muốn giữ lại điều đó như một phần lịch sử", ông Alexander Brockhoff chia sẻ.

Màn hình trung tâm dạng tròn đặc trưng trên xe MINI ẢNH: BÁ HÙNG

Quan điểm này cho thấy MINI không xem màn hình tròn đơn thuần là một lựa chọn về hình dáng. Trong bối cảnh nhiều hãng xe đang sử dụng màn hình kích thước lớn với bố cục tương tự nhau, một thiết kế riêng biệt có thể giúp sản phẩm dễ nhận diện hơn, đồng thời duy trì mối liên hệ giữa các thế hệ xe.

Tuy nhiên, giữ lại thiết kế không đồng nghĩa với việc mọi khía cạnh sử dụng đều đã tối ưu. Trên các mẫu MINI đời mới, màn hình trung tâm đảm nhiệm phần lớn thao tác điều khiển, trong đó có những chức năng điều hòa không khí. Khoang lái vẫn có núm xoay chỉnh âm lượng, nhưng nhiều thao tác khác không còn được thực hiện thông qua nút bấm vật lý riêng biệt.

Đây cũng là vấn đề đáng chú ý trong xu hướng số hóa nội thất ô tô. Màn hình cảm ứng có thể giảm số lượng chi tiết cơ học, tạo giao diện linh hoạt và cho phép cập nhật phần mềm. Ngược lại, người lái có thể phải nhìn vào màn hình lâu hơn để tìm đúng chức năng, thay vì nhận biết vị trí nút bấm bằng cảm giác.

MINI không loại bỏ màn hình trung tâm dạng tròn trên các mẫu xe của hãng, nhưng sẵn sàng cập nhật chúng để mang lại sự thuận tiện cho người dùng ẢNH: BÁ HÙNG

Bên cạnh đó, một hạn chế khác nằm ở khả năng hiển thị các ứng dụng kết nối điện thoại. Apple CarPlay và Android Auto vốn được thiết kế cho những màn hình có hình dạng phổ biến như hình chữ nhật. Do đó, khi hiển thị trên màn hình tròn của MINI, giao diện ứng dụng có thể xuất hiện trong một khung hình chữ nhật bên trong, khiến diện tích hiển thị không được tận dụng hiệu quả.

Mặc dù MINI không có kế hoạch loại bỏ màn hình trung tâm dạng tròn trên các mẫu xe của hãng, nhưng hãng xe này vẫn sẵn sàng cập nhật chúng để mang lại sự thuận tiện cho người dùng. "Hiện tại, từ góc độ thiết kế, tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta phải giữ được nét đặc trưng này. Và công nghệ sẽ luôn phát triển hơn nữa để giúp các ứng dụng tích hợp trở nên tốt hơn trong tương lai", ông Alexander Brockhoff cho biết thêm.

Theo Motor1, những tranh luận về nội thất MINI không chỉ tập trung vào màn hình mà còn liên quan đến việc thiếu các công tắc vật lý cho một số chức năng thường xuyên sử dụng. Vì vậy, nếu hãng điều chỉnh khoang lái trong tương lai, việc bổ sung nút bấm có thể là một hướng đáng cân nhắc, dù chưa có xác nhận về kế hoạch cụ thể.

Màn hình tròn có thể tiếp tục tồn tại nếu hãng MINI cải thiện giao diện, tối ưu khả năng tương thích ứng dụng ẢNH: BÁ HÙNG

Về phía MINI, thách thức không nằm ở việc lựa chọn giữa thiết kế truyền thống và công nghệ hiện đại, mà là làm thế nào để hai yếu tố này bổ trợ cho nhau. Màn hình tròn có thể tiếp tục tồn tại nếu hãng cải thiện giao diện, tối ưu khả năng tương thích ứng dụng và cân nhắc đưa những thao tác quan trọng trở lại với nút bấm vật lý.

Việc MINI kiên trì giữ màn hình tròn cho thấy trong ngành ô tô, khác biệt thiết kế vẫn có giá trị riêng. Tuy nhiên, để dấu ấn thương hiệu trở thành lợi thế lâu dài, thiết kế đó cần đi cùng trải nghiệm sử dụng thuận tiện, thay vì buộc người dùng phải đánh đổi tính thực dụng để đổi lấy sự khác biệt.