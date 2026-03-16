Miss Charm 2025 Anna Blanco diện áo dài diễn thời trang cùng nghệ sĩ Việt

Chuỗi sự kiện nghệ thuật lan tỏa thông điệp hòa bình quy tụ 108 nghệ sĩ trong và ngoài nước

Chuỗi sự kiện khởi động từ ngày 12.3 với nhiều hoạt động đa dạng như biểu diễn âm nhạc, talkshow, trình diễn thời trang và chương trình nghệ thuật đặc biệt. Các hoạt động đều hướng đến thông điệp "Nguyện cầu vì hòa bình", đồng thời thể hiện sự tri ân đối với cội nguồn dân tộc trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương đang đến gần.

Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ quen thuộc với khán giả như danh ca Ngọc Sơn, ca sĩ Siu Black, Đan Trường, diễn viên Hiếu Hiền, Cát Tường, Hoa hậu Ngọc Châu, NSƯT Ốc Thanh Vân, Quốc Thuận, nhóm MTV, MC Nguyên Khang, diễn viên Trương Minh Cường, MC Vũ Mạnh Cường, MC Ngọc Tiên, ca sĩ Chu Bin, diễn viên Hòa Hiệp, Nguyễn Lê Bá Thắng, lực sĩ Phạm Văn Mách, cùng các giọng ca trẻ Bảo An, Gia Khiêm và Phương Thanh.

Miss Charm 2025 Anna Blanco diện áo dài diễn thời trang bên các nghệ sĩ Việt Ảnh: BTC

Bên cạnh sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ Việt Nam, Miss Charm 2025 Anna Blanco đã bay sang Việt Nam để tham dự. Tại sự kiện, người đẹp Venezuela gửi lời chúc mừng đến ban tổ chức, đồng thời bày tỏ sự ấn tượng với thông điệp nhân văn mà chương trình hướng tới. Cô cũng tham gia trình diễn thời trang áo dài trong bộ sưu tập của các nhà thiết kế Việt, góp phần lan tỏa vẻ đẹp truyền thống của trang phục dân tộc đến bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt trên khắp thế giới.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều tiết mục âm nhạc đặc sắc được trình diễn. Ca sĩ Siu Black mang đến hai ca khúc GATO và Lửa thiêng Việt Nam, trong khi danh ca Ngọc Sơn thể hiện loạt ca khúc quen thuộc như Hãy yên lòng mẹ ơi, Đường đến vinh quang và Hát nữa đi em. Lực sĩ Phạm Văn Mách cũng góp mặt với ca khúc Dòng máu Lạc Hồng trước khi cùng các nghệ sĩ hòa giọng trong bài hát Anh em bốn bể một nhà.

Nhiều tiết mục âm nhạc đặc sắc được trình diễn tại sự kiện Ảnh: BTC

Các tiết mục khác như phần biểu diễn của Vũ Trâm Anh với Bài học cuộc đời và Trầm luân, hay màn song ca của Bảo An – Gia Khiêm với ca khúc Này cò ơi (sáng tác A Tuân) cũng mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Hòa Hiệp và Bá Thắng thể hiện ca khúc Việt Nam tôi là.

Ngoài âm nhạc, chương trình còn có phần trình diễn thời trang áo dài đặc sắc. Ngày 12.3, Ngọc Châu đảm nhận vai trò vedette trong bộ sưu tập Vũ điệu phương Đông của nhà thiết kế Ngô Nhật Huy. Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ những hoa văn và họa tiết hoài cổ của văn hóa Á Đông, được thể hiện trên tà áo dài với kỹ thuật thêu và đính kết tỉ mỉ. Sự kết hợp giữa các gam màu nóng – lạnh tạo nên vẻ đẹp vừa huyền bí vừa sang trọng, tôn vinh giá trị truyền thống của áo dài Việt Nam.

Hoa hậu Ngọc Châu "đọ sắc" cùng Miss Charm 2025 Anna Blanco Ảnh: BTC

Đến ngày 14.3, Anna Blanco đảm nhận vị trí vedette trong bộ sưu tập Phù Sa của nhà thiết kế Việt Hùng. Lấy cảm hứng từ hình ảnh cây lúa nước và chiếc nón lá, bộ sưu tập mang đến những thiết kế áo dài vừa mềm mại vừa đậm dấu ấn văn hóa Việt.

Chương trình khép lại bằng màn hòa ca của các nghệ sĩ với ca khúc Anh em bốn bể một nhà, như một lời nhắn gửi về tinh thần đoàn kết và khát vọng hòa bình. Thông qua âm nhạc, thời trang và những câu chuyện nghệ thuật, chuỗi sự kiện không chỉ tôn vinh bản sắc văn hóa Việt mà còn lan tỏa thông điệp nhân ái đến cộng đồng trong nước và quốc tế.