Miss Teen giành quán quân Gương mặt truyền hình 2025 là ai?

Sân khấu chung kết được dàn dựng thành ba chương: Dance of the voice - Vũ điệu của giọng nói, Beauty of the voice - Vẻ đẹp của giọng nói và Power of the voice - Sức mạnh của giọng nói. Các ứng viên lần lượt thể hiện bản sắc cá nhân, gửi gắm thông điệp yêu nước và niềm tự hào dân tộc qua bài nói trên nền nhạc Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Mùa giải 2025 mang chủ đề “Tiếng nói tạo tiếng vang”, hướng đến tôn vinh sức mạnh giọng nói, sự sáng tạo và trách nhiệm nghề dẫn. Sau vòng loại, Top 10 bước vào phần thi “Tiếng nói cuộc đời - đổi thay cuộc sống”. Ở vòng cuối, Top 5 cùng ứng viên thắng bình chọn trực tuyến tham gia thử thách đối thoại với phiên bản AI của chính mình.

Top 3 xuất sắc gồm Ngô Ngọc Gia Hân, Phan Giang và Hoàng Đình Tùng bước vào phần ứng xử cùng hội đồng giám khảo, khép lại một mùa giải nhiều bất ngờ.

Ngô Ngọc Gia Hân giành chiến thắng thuyết phục với các phần thi nổi bật ẢNH: BTC

Ban giám khảo đêm chung kết gồm nhà báo Tấn Tài, nhà báo Quỳnh Trâm, hoa hậu Bảo Ngọc, MC Phạm Thanh, MC Trọng Hiền (quán quân The TVFACE 2022), chuyên gia đào tạo Chung Tấn Bảo và nhà sản xuất Phan Việt Thắng.

Kết quả chung cuộc, ngôi vị quán quân thuộc về Ngô Ngọc Gia Hân. Danh hiệu Á quân được trao cho Hoàng Đình Tùng và Phan Giang. Nhiều giải phụ cũng được công bố như: Giọng đọc ấn tượng (Gia Hân), MC phim trường xuất sắc (Hồng Trúc), Sáng tạo nội dung xuất sắc (Phan Giang), MC sự kiện xuất sắc (Kan Hy), MC được yêu thích nhất (Tạ Công Bằng), Gương mặt quảng bá (Khánh Linh và Trà My), Giải thưởng Truyền thông (Kim Trọng).

Ngôi vị quán quân thuộc về Ngô Ngọc Gia Hân - cô từng đăng quang Miss Teen International 2022, là đại diện Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu cao nhất tại cuộc thi này ẢNH: BTC

Ngô Ngọc Gia Hân không còn xa lạ với khán giả trẻ. Ở tuổi 16, cô từng đại diện Việt Nam đi thi và đăng quang Miss Teen International 2022 tại Ấn Độ, trở thành người Việt đầu tiên giành vương miện tại đấu trường này. Bén duyên micro từ năm 11 tuổi, Gia Hân sớm khẳng định năng khiếu qua các cuộc thi tranh biện trong và ngoài nước.

Sau chiến thắng Miss Teen, Gia Hân liên tục xuất hiện trên nhiều sân khấu quốc tế như Miss Teen International tại Campuchia, Miss Universe India 2024. Trong nước, cô là MC quen thuộc của các chương trình tuổi teen trên HTV. Sự tự tin, bản lĩnh và năng lượng tích cực giúp Gia Hân được đánh giá là một trong những gương mặt MC trẻ nổi bật hiện nay.

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Gia Hân còn dành tâm huyết cho cộng đồng. Cô sáng lập dự án “Tủ sách ước mơ” tại Thanh Hóa, làm đại sứ chương trình “Cùng con đi khắp thế gian”, góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến học sinh vùng sâu, vùng xa.

Về học tập, Gia Hân hiện nhận học bổng tại nhiều quốc gia như Singapore, Ấn Độ và Úc, vừa trau dồi tri thức vừa nuôi dưỡng khát vọng đưa “tiếng nói Việt Nam” vươn tầm quốc tế.

Ngô Ngọc Gia Hân cũng là ứng viên xuất sắc giành giải thưởng Giọng đọc ấn tượng ẢNH: BTC

Đăng quang Gương mặt truyền hình 2025 là dấu mốc quan trọng ở tuổi 19 của Gia Hân. Từ cô bé tranh biện năm 11 tuổi, hoa hậu tuổi teen ở tuổi 16, đến quán quân The TVFACE, Gia Hân đang cho thấy một hành trình bền bỉ với nghề nói.

Mới đây, cô tiếp tục gây chú ý khi đảm nhận vai trò MC thảm đỏ Miss World Vietnam 2025, khẳng định bản lĩnh sân khấu và phong thái chuyên nghiệp.