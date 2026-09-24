    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Miss UEF 2026 khởi động: Giải thưởng 500 triệu, mở rộng sân chơi cho nữ sinh quốc tế
    VideoGiáo dục

    Miss UEF 2026 khởi động: Giải thưởng 500 triệu, mở rộng sân chơi cho nữ sinh quốc tế

    Vũ Đoan
    Vũ Đoan

    Miss UEF 2026 chính thức khởi động với tổng giá trị giải thưởng 500 triệu đồng. Năm nay, cuộc thi mở rộng sân chơi cho nữ du học sinh, sinh viên quốc tế và học viên, bên cạnh nữ sinh UEF.

    Miss UEF 2026 - Cuộc thi dành cho sinh viên với quy mô lớn nhất năm do Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) tổ chức, đã chính thức khởi động vào sáng 22.9.

    Hành trình tìm kiếm Hoa khôi sinh viên UEF bước vào mùa thứ 5 với chủ đề “Vẻ đẹp lan tỏa”. Cuộc thi năm nay mở rộng đối tượng dự thi, bên cạnh nữ sinh UEF còn có nữ du học sinh, sinh viên quốc tế và học viên đang theo học tại trường.

    Miss UEF 2026 khởi động: Giải thưởng 500 triệu, mở rộng sân chơi cho nữ sinh quốc tế- Ảnh 1.

    Miss UEF 2026 được định hướng không đơn thuần là một cuộc thi nhan sắc. Trong suốt hành trình, thí sinh sẽ được đào tạo về catwalk, kỹ năng ứng xử trước công chúng, nghệ thuật trình diễn và những kỹ năng cần thiết nếu tiếp tục theo đuổi các sân chơi sắc đẹp chuyên nghiệp.

    Từ một cuộc thi trong trường đại học, ban tổ chức kỳ vọng đây sẽ là môi trường để nữ sinh rèn luyện sự tự tin và hoàn thiện bản thân.

    Miss UEF 2026 khởi động: Giải thưởng 500 triệu, mở rộng sân chơi cho nữ sinh quốc tế- Ảnh 2.

    Với các thí sinh, sân chơi này cũng là cơ hội để thử sức ở một lĩnh vực mới, bước ra khỏi vùng an toàn và khám phá những khả năng của chính mình. Đến thời điểm phát động, ban tổ chức ghi nhận 60 thí sinh đăng ký dự thi.

    Với những cô gái lần đầu bước vào một sân chơi sắc đẹp, áp lực không chỉ đến từ ngoại hình, mà còn từ khả năng thể hiện bản thân trước đám đông.

    Tin liên quan

    Thủ khoa Luật UEF và hành trình chinh phục GPA 3.96, IELTS 8.0

    Thủ khoa Luật UEF và hành trình chinh phục GPA 3.96, IELTS 8.0

    Hơn 3.000 tân cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ vừa chính thức khép lại hành trình học tập tại Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), trong lễ tốt nghiệp diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, vào hai ngày 27 và 28.8.2026.

    Hơn 100 doanh nghiệp mang gần 3.700 vị trí tuyển dụng đến sinh viên UEF

    Khám phá thêm chủ đề

    Miss UEF UEF cuộc thi nhan sắc

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận