Miss UEF 2026 khởi động: Giải thưởng 500 triệu, mở rộng sân chơi cho nữ sinh quốc tế

Miss UEF 2026 - Cuộc thi dành cho sinh viên với quy mô lớn nhất năm do Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) tổ chức, đã chính thức khởi động vào sáng 22.9.

Hành trình tìm kiếm Hoa khôi sinh viên UEF bước vào mùa thứ 5 với chủ đề “Vẻ đẹp lan tỏa”. Cuộc thi năm nay mở rộng đối tượng dự thi, bên cạnh nữ sinh UEF còn có nữ du học sinh, sinh viên quốc tế và học viên đang theo học tại trường.

Miss UEF 2026 được định hướng không đơn thuần là một cuộc thi nhan sắc. Trong suốt hành trình, thí sinh sẽ được đào tạo về catwalk, kỹ năng ứng xử trước công chúng, nghệ thuật trình diễn và những kỹ năng cần thiết nếu tiếp tục theo đuổi các sân chơi sắc đẹp chuyên nghiệp.

Từ một cuộc thi trong trường đại học, ban tổ chức kỳ vọng đây sẽ là môi trường để nữ sinh rèn luyện sự tự tin và hoàn thiện bản thân.

Với các thí sinh, sân chơi này cũng là cơ hội để thử sức ở một lĩnh vực mới, bước ra khỏi vùng an toàn và khám phá những khả năng của chính mình. Đến thời điểm phát động, ban tổ chức ghi nhận 60 thí sinh đăng ký dự thi.

Với những cô gái lần đầu bước vào một sân chơi sắc đẹp, áp lực không chỉ đến từ ngoại hình, mà còn từ khả năng thể hiện bản thân trước đám đông.