Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM đón sinh viên Mỹ đến học tập và trải nghiệm

Từ Mỹ đến Việt Nam, hành trình hơn 13.000 km không chỉ là chuyến đi học tập, mà còn là cơ hội để những người trẻ mở ra góc nhìn, kết nối văn hóa và sẻ chia tư duy toàn cầu.

Đó là chương trình giao lưu văn hóa, học thuật quốc tế “Plus 3: Vietnam - Summer” do Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) tổ chức, diễn ra từ ngày 11.5 đến 22.5.2026.

Chương trình năm nay quy tụ 20 sinh viên đến từ Đại học Pittsburgh – một trong những đại học nghiên cứu công lập hàng đầu ở Mỹ. Trong hai tuần, sinh viên hai trường sẽ cùng học tập, thảo luận và trao đổi về những vấn đề thời sự, các thách thức mà giới trẻ đang đối mặt trong thời đại số.

Đặc biệt, UEF hiện là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á được Đại học Pittsburgh lựa chọn cho chương trình học tập trải nghiệm quốc tế này.

Điểm đặc biệt của Plus 3 không nằm ở những bài giảng lý thuyết đơn thuần mà ở cách chương trình đưa sinh viên bước vào những trải nghiệm thực tế để hiểu sâu hơn về đất nước, con người và nhịp sống Việt Nam.

Từ việc học tiếng Việt, tìm hiểu lịch sử – văn hóa, đến các chuyên đề về sản xuất thông minh, chuỗi cung ứng linh hoạt hay dịch vụ bền vững trong thời đại số…

Bên ngoài lớp học, những chuyến tham quan doanh nghiệp, Địa đạo Củ Chi, miền Tây sông nước Cần Thơ hay trải nghiệm ẩm thực, đời sống tại TP.HCM giúp sinh viên quốc tế cảm nhận rõ hơn nhịp sống năng động của Việt Nam hiện đại.