UEF kết nối sinh viên Việt Nam với 19 đại học khu vực và châu Á
Vũ Đoan
20/03/2026 19:00 GMT+7

Từ ngày 18 đến 20.3, Diễn đàn Lãnh đạo trẻ châu Á 2026 (Asian Young Leaders Forum - YLF 2026) do Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đăng cai đã quy tụ gần 200 đại biểu giới trẻ. Giữa bối cảnh thế giới đang không ngừng biến động, những người trẻ đang cần nhiều hơn không gian để kết nối, chia sẻ và cùng nhau tìm lời giải cho các vấn đề toàn cầu.

Các đại biểu sinh viên tại Diễn đàn Lãnh đạo trẻ châu Á 2026 (Asian Young Leaders Forum – YLF 2026)

Đây là các giảng viên, sinh viên đến từ 19 trường đại học thuộc 11 quốc gia và vùng lãnh thổ như Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Lào, Việt Nam.

Trong đó, nhiều đại biểu đến từ những trường đại học uy tín trong khu vực như: Singapore Management University, Sunway University, Universiti Tunku Abdul Rahman, De La Salle University, Mokpo National University…

Sự hội tụ của mạng lưới đại học đa quốc gia đã tạo nên một không gian học thuật mang đậm tính quốc tế, đa dạng văn hóa và góc nhìn.

Không chỉ là một sự kiện học thuật, Diễn đàn Lãnh đạo trẻ châu Á 2026 còn đặt sinh viên vào vị trí trung tâm với các phiên thảo luận chuyên sâu xoay quanh 4 chủ đề lớn.

Trình bày của sinh viên các trường tại Diễn đàn Lãnh đạo trẻ châu Á 2026 (Asian Young Leaders Forum – YLF 2026)

Từ khởi nghiệp sáng tạo và xã hội, nơi những ý tưởng công nghệ được ứng dụng để giải quyết vấn đề cộng đồng… đến kinh tế tuần hoàn với các giải pháp tối ưu tài nguyên, giảm thiểu chất thải.

Câu chuyện chuyển đổi xanh, hướng tới lối sống bền vững và phát triển đô thị thân thiện môi trường…Và cả những vấn đề nóng trong kỷ nguyên số như phòng chống gian lận trực tuyến, bảo vệ người dùng trước các nguy cơ an ninh mạng.

Mỗi chủ đề tại diễn đàn không chỉ dừng ở lý thuyết mà còn gắn với những vấn đề thực tiễn, đòi hỏi góc nhìn toàn cầu và sự chung tay của thế hệ trẻ.

