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Giải trí

Miss World 2026 khai mạc tại Quảng Ninh từ ngày 8.8

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
Ngày 22.7, UBND tỉnh Quảng Ninh họp triển khai kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động khai mạc Miss World 2026, sự kiện mở màn cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 được tổ chức tại Việt Nam.
Miss World 2026 khai mạc tại Quảng Ninh từ ngày 8.8 - Ảnh 1.

Miss World 2026 được tổ chức tại Việt Nam và mở màn tại Quảng Ninh

ẢNH: BTC

Theo kế hoạch, từ 8 - 12.8, Quảng Ninh sẽ đón khoảng 130 thí sinh đến từ 130 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia các hoạt động đầu tiên của cuộc thi. 

Điểm nhấn là lễ khai mạc với chủ đề "Welcome Miss World to Quảng Ninh - Việt Nam", kết hợp chương trình trao học bổng khuyến học và quảng bá văn hóa, du lịch địa phương.

Trong thời gian lưu lại Quảng Ninh, các thí sinh sẽ tham quan vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, khu di tích danh thắng Yên Tử, đồng thời tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, đền ơn đáp nghĩa và giao lưu cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cho biết việc đăng cai chuỗi hoạt động mở màn Miss World 2026 là cơ hội để quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch của địa phương, đồng thời khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế. Theo ông, với hệ thống hạ tầng giao thông, cơ sở lưu trú đồng bộ cùng lợi thế sở hữu Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, Quảng Ninh có đầy đủ điều kiện để tổ chức thành công sự kiện.

Miss World là một trong những cuộc thi sắc đẹp có uy tín hàng đầu thế giới, được tổ chức lần đầu tại Anh vào năm 1951. 

Đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi này là Lê Nguyễn Bảo Ngọc, 24 tuổi, Miss Intercontinental 2022.

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