Mitsubishi Xforce, kẻ kế nhiệm hoàn hảo của Xpander?

Con đường của Xpander

Trước khi về Việt Nam, Xpander đã có 1 năm "thử lửa" tại Indonesia và gặt hái thành công vang dội khi mang về tới 60.000 đơn hàng sau nửa năm mở bán. Tung ra thị trường Việt Nam tháng 8.2018, Xpander cũng nhận được sự chào đón ngoài mong đợi của nhiều người khi vượt mốc 10.000 xe bán ra sau 1 năm, con số đáng mơ ước với một "tân binh". Thậm chí, Xpander hoàn toàn có thể bùng nổ hơn nếu nguồn cung dồi dào.

Dù gây bất ngờ với nhiều người nhưng với các chuyên gia trong ngành, thành công của Xpander không khó để dự đoán. Chiếc xe này tham chiến thị trường trong bối cảnh Việt Nam đang khát một chiếc MPV gia đình, nơi gần như chỉ có duy nhất Toyota Innova thống trị. Tuy nhiên, Innova quá lớn và mang tiếng "xe dịch vụ" với ngoại hình khá cơ bản, còn Xpander lại khác.

Mitsubishi Xpander tung ra thị trường tháng 8.2018, trong bối cảnh Việt Nam đang khát một chiếc MPV gia đình Bá Hùng

Ngay từ khi được giới thiệu là xe concept (ý tưởng) mang tên Mitsubishi XM tại Việt Nam vào năm 2017, tiền thân của Xpander đã gây nhiều chú ý với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield phá cách, hiện đại. Dù là chiếc MPV nhưng trên thực tế Xpander được các nhà thiết kế của Mitsubishi tối ưu hóa để nó mang dáng dấp của chiếc SUV nhiều hơn mang lại cảm giác thể thao, năng động và có phần cao cấp hơn.

Ngoài thiết kế, trải nghiệm bên trong của Xpander cũng khá ấn tượng ở thời điểm đó, các chi tiết liên kết chắc chắn, chống ồn tốt, không gian rộng rãi. Có lẽ nhược điểm duy nhất của Xpander là động cơ hơi yếu, bạn sẽ thấy hơi hụt nhẹ nếu muốn tăng tốc vượt xe nhưng bù lại khối động cơ 1.5 lít này lại được đánh giá "lành" và tiết kiệm nhiên liệu - yếu tố được ưu tiên khi chọn mua xe gia đình. Thậm chí, Xpander cũng trở thành xe "dịch vụ" được ưa chuộng bởi ưu điểm trên cộng với chi phí nuôi xe, khấu hao thấp và không gian rộng thoáng, chứa được nhiều đồ với ghế gập linh hoạt.

Mitsubishi Xpander được tối ưu hóa để mang dáng dấp xe SUV

Bá Hùng

Tất cả ưu điểm trên không thể đưa Xpander đến được với thành công như ngày nay nếu không có mức giá được coi như "món hời" ở thời điểm đó, chỉ từ 550 triệu đồng. Tính đến nay, sau tròn 5 năm tung ra thị trường, đã có hơn 80.000 xe Xpander giao tới tay khách Việt - con số mơ ước với bất kỳ mẫu xe nào.

Xforce có trở thành Xpander thứ 2?

Xforce hiện đang chọn đúng theo con đường mà Xpander đã đi. Đối với thị trường Việt Nam còn có phần ưu ái hơn khi nhá hàng bản thương mại đầu tiên tại Indonesia nhưng bản XFC Concept lại được giới thiệu lần đầu trong nước vào năm ngoái. Và Xforce sẽ được xuất sang Việt Nam đầu tiên và tung ra thị trường ngay trong năm nay thay vì sau Indonesia 1 năm như Xpander.

Mitsubishi Xforce trình làng tại GAIKINDO Indonesia International Auto Show 2023 Quang Thái

Giống như người anh em của mình, Xforce cũng được Mitsubishi phát triển theo nhu cầu của người tiêu dùng Đông Nam Á, nhóm phát triển của hãng xe Nhật Bản còn tới Việt Nam để nghiên cứu thị hiếu, nhu cầu thị trường trước khi tung ra bản thương mại phù hợp. Vậy chúng ta có gì?

Về sức mạnh, Xforce cũng giống như Xpander có thiết kế bắt mắt. Mitsubishi rất biết cách để chiếc SUV hạng B của mình trông to lớn, mạnh mẽ hơn so với kích thước thực tế nên trông Xforce không khác gì một chiếc Crossover hạng C. Nếu xét nét với chiều dài 4.390 mm, rộng 1.810 mm, cao 1.660 mm, XFC vẫn nhỉnh hơn các đối thủ cạnh tranh, có thể xem là chiếc "B+" trong phân hạng.

Mitsubishi Xforce tham chiến phân khúc SUV hạng B, nơi "trăm hoa đua nở" Quang Thái

Xe còn sở hữu bộ vành 18 inch với khoảng sáng gầm hàng đầu phân khúc - 222 mm. Xforce trang bị động cơ 1.5 lít hứa hẹn mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu tương tự mẫu xe anh em Xpander. Có thể thấy rõ, hầu hết lợi thế mang lại thành công cho Xpander đều đang hiện diện trên Xforce nhưng con đường mà chiếc xe này phải đi dù rộng nhưng nhọc nhằn hơn nhiều. Bởi, xe thể thao đa dụng hạng B hiện đang là phân khúc rất nóng, nơi "trăm hoa đua nở".

Tuy nhiên, nếu Mitsubishi Xforce được định giá hấp dẫn như Mitsubishi Xpander ở thời điểm tham chiến thị trường Việt Nam thì với lợi thế kể trên thành công sẽ nằm trong tầm tay…