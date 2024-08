Mitsubishi Xforce mất ngôi xe bán chạy nhất Việt Nam tháng 7.2024 vào tay VinFast VF 5

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố trước đó, Mitsubishi Xforce chiếm vị trí dẫn đầu thị trường về mặt doanh số trong tháng 7.2024. Theo đó, với 1.748 xe bán ra, Mitsubishi Xforce vươn lên vị trí dẫn đầu top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 7.2024.



Mitsubishi Xforce không giữ được vị trí xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong tháng 7.2024

Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa hé lộ doanh số của mẫu xe ô tô điện VF 5. Theo đó, đã có gần 2.600 xe VF 5 Plus đến tay người dùng tại Việt Nam trong tháng 7. Mẫu xe này đóng góp lớn vào tổng doanh số hơn 4.000 xe của hãng xe Việt Nam bán ra trong tháng vừa qua.

Kết quả trên đưa VinFast VF 5 Plus soán ngôi xe bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 7 từ tay Mitsubishi Xforce và tạo khoảng cách lớn với các thứ hạng đứng sau. Mẫu SUV mang thương hiệu Nhật Bản chỉ xếp thứ hai với doanh số ghi nhận 1.748 xe, tức là ít hơn khoảng 852 xe so với VinFast VF 5 Plus.

Thị trường ô tô Việt khó "có cửa" khởi sắc trong năm 2024

Thành tích tháng 7 tiếp tục giúp VF 5 Plus tích lũy doanh số lên khoảng 15.000 xe tính từ đầu năm nay. Với đà này, mẫu ô tô hạng A của VinFast rộng cửa trở thành xe bán chạy nhất Việt Nam năm 2024, bởi doanh số VF 5 Plus hiện đang cao gần gấp đôi so với đối thủ liền dưới là Mitsubishi Xforce với doanh số 7 tháng đầu năm 2024 đạt hơn 9.500 xe.

Đối thủ duy nhất có thể "đe dọa" ngôi vị doanh số đứng đầu của VinFast VF 5 là "đàn em" VF 3 đã bàn giao những xe đầu tiên. Theo kế hoạch, hãng xe Việt Nam muốn hoàn tất việc giao xe với số lượng lên đến gần 30.000 xe VF 3 ngay trong năm 2024. Do đó, cuộc đua đến ngôi vị xe bán chạy nhất thị trường năm 2024 hiện vẫn còn gay cấn.

Có đến 2.600 xe VinFast VF 5 bàn giao đến tay khách Việt trong tháng 7.2024

VF 5 Plus xếp vào phân khúc xe gầm cao hạng A, được ví như phiên bản thay thế cho xe xăng Fadil mà VinFast từng rất thành công trước đó. Mẫu xe điện này trang bị động cơ điện công suất 134 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135 Nm và bộ pin lithium dung lượng 37,23 kWh, cho phép xe di chuyển hơn 300 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC).

VinFast VF 5 Plus dần trở nên phổ biến khi sở hữu kiểu dáng xe SUV nhưng chi phí vận hành cực thấp. Khách có thể chọn mua VF 5 Plus không bao gồm pin với giá 468 triệu và 548 triệu đồng cho xe kèm pin. Khi thuê pin, người mua cần đặt cọc 15 triệu đồng và trả hàng tháng 1,2 triệu đồng nếu di chuyển từ 1.500 km trở xuống. Vượt 1.500 km tới 3.000 km mỗi tháng thì phí thuê pin 1,6 triệu đồng, trên mức này là 2,7 triệu đồng.