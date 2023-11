Miu Lê tiết lộ lý do kín tiếng chuyện đời tư

Sau thời gian im ắng, Miu Lê trở lại với âm nhạc bằng ca khúc Cô đơn đã quá bình thường. Không còn hình ảnh quyến rũ hay nổi loạn, giọng ca 9X mang đến hình ảnh đời thường, chia sẻ cái nhìn đầy tích cực về nỗi cô đơn. Nữ ca sĩ tiết lộ cô đã nhận được bản demo từ Only C cách đây 4 năm. Ca khúc này được viết riêng cho Miu Lê vì “anh Only C là người đã quá hiểu về con người cũng như cuộc đời của tôi. Nên toàn bộ bài hát đều được viết dựa trên chính câu chuyện của tôi”.

Chia sẻ với chúng tôi, Miu Lê cho biết với Cô đơn đã quá bình thường, cô muốn mang đến hình ảnh mới thay vì "ăn mày" thành công của dự án trước. Giọng ca 9X nói ở hiện tại, điều cô quan tâm nhất là những gì mình mang đến cho mọi người. "Đó cũng là lý do tôi chọn những hình ảnh giản dị, đời thường cho dự án này. Tôi tin rằng điều gì càng ít hào nhoáng, càng giản dị sẽ dễ chạm đến mọi người", diễn viên Em là bà nội của anh bày tỏ

Về lý do không chọn một ca khúc ballad về tình yêu để dễ tạo hit, Miu Lê thừa nhận cô ra mắt vì yêu thích bài hát Cô đơn đã quá bình thường. Nữ ca sĩ bộc bạch: "Tính tôi cũng lạ, mình phải thích thì mình mới làm và đã làm thì phải luôn tốt nhất có thể"

Nói về việc ca khúc có giai điệu giống với bản hit ra mắt trước đó, Miu Lê cho biết bài hát mới đã được viết từ năm 2019, trước cả Vì mẹ anh bắt chia tay. "Còn việc có bị "một màu" hay không, tôi nghĩ còn tùy vào cảm nhận của mỗi người. Nhưng với riêng bản thân tôi, từ câu chuyện, thông điệp đến hình ảnh đã là một màu sắc khác với bản hit cũ rồi", nữ ca sĩ tâm sự

Nhắc đến Miu Lê, khán giả nhớ đến những màn "bắt tay" với nhạc sĩ Only C. Nữ ca sĩ chia sẻ nếu có cơ hội và tìm được ca khúc phù hợp, cô sẵn sàng kết hợp với những nhạc sĩ khác. "Còn với Only C, anh ấy là người đã quá hiểu về con người cũng như cuộc đời của tôi từ lúc bắt đầu sự nghiệp âm nhạc đến hiện tại. Với một cộng sự quá hiểu và quá chiều, quá yêu thương mình như vậy thì cớ gì không "bào" cho hết", cô hài hước

Miu Lê cũng thừa nhận cô là người cô đơn. Do sống xa gia đình nên mọi chuyện nữ ca sĩ đều tự giải quyết. Chính vì điều đó nên giọng ca Giá như cô ấy chưa xuất hiện đã quen với cảm giác một mình và thoải mái với điều đó. "Khi đã vượt qua giai đoạn dịch bệnh, tôi thấy mình còn sống là hạnh phúc lắm rồi. Nên cô đơn thì cũng bình thường, chấp nhận việc nó đã là một phần trong cuộc sống của mình", cô trải lòng

Miu Lê đồng quan điểm "càng nổi tiếng, càng cô đơn". Đó cũng là nguồn cảm hứng để cô đưa vào MV Cô đơn đã quá bình thường. "Tôi luôn muốn xuất hiện trước mặt khán giả và những người yêu thương mình với một trạng thái tốt nhất. Nhưng cũng có những khi mình vừa bước xuống sân khấu mà cách đó vài phút vẫn còn vô cùng náo nhiệt hay vừa đóng máy một bộ phim mà mấy tháng trời mình "ăn dầm nằm dề" với hàng tá con người, tự dưng trái tim bị "xâm chiếm" bởi một cảm giác trống trải lắm", cô chia sẻ

Miu Lê thấy mình may mắn vì dù ít đi sự kiện, thỉnh thoảng ra một dự án nghệ thuật song cô vẫn nhận được sự yêu thương của khán giả. Nữ ca sĩ thừa nhận: "Vì tính cách của tôi khá sợ đám đông và cũng cảm giác bản thân khá lạc lõng, thật sự không thuộc về những sự kiện như thế. Trừ những sự kiện phục vụ tính chất công việc, còn lại gần như tôi đều từ chối. Nên khi thấy họp báo của mình mọi người có mặt đầy đủ, tôi tự thấy mình… ăn ở chưa tốt"