'Mổ bụng' T1 Phone của Trump Mobile: Giống HTC U24 Pro, dùng linh kiện Trung Quốc?

Việc công bố dòng điện thoại T1 Phone của Trump Mobile, thuộc Tập đoàn Trump Organization của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về thiết bị mà nó được dựa theo, nhưng việc tìm kiếm trở nên dễ dàng hơn khi thiết kế được thay đổi.

Cấu tạo bên trong của điện thoại T1 phone của Trump Mobile được cho là gần như giống hệt với thiết bị HTC của Đài Loan

Ảnh: Chụp màn hình NBC News

Thiết kế ban đầu rất giống với Revvl 7 Pro, nhưng phiên bản thứ hai lại trông rất giống HTC U24 Pro, và việc mổ xẻ phiên bản này cho thấy sự tương đồng không chỉ dừng lại ở vẻ ngoài, theo chuyên trang Phonearena ngày 11.6.

Các bộ phận bên trong của điện thoại T1 Phone gần như giống hệt với HTC U24 Pro, được ra mắt lần đầu vào năm 2024. Sự tương đồng không chỉ dừng lại ở các yếu tố hình ảnh rõ ràng, vì hai thiết bị có thể hoán đổi các bộ phận cho nhau mà không gặp vấn đề gì.

Sau khi tháo rời hai chiếc điện thoại và phân tích kỹ lưỡng màn hình, Công ty iFixit đã lắp bo mạch chủ của HTC U24 Pro vào bên trong điện thoại T1 Phone. Chiếc T1 Phone hoạt động trơn tru, xác nhận rằng hai thiết bị không chỉ có sự tương đồng về hình thức mà còn giống nhau về chức năng.

Mẫu T1 phone của Trump Mobile Ảnh: Trump Mobile

Về thông số kỹ thuật và hiệu năng, T1 Phone sử dụng bộ vi xử lý do Công ty Micron cung cấp, trong khi bộ vi xử lý bên trong điện thoại HTC do SK Hynix sản xuất. Tuy nhiên, hai linh kiện này vẫn giống hệt nhau và đều có vi xử lý Snapdragon 7 Gen 3, RAM 12GB và bộ nhớ trong 512GB.

Việc tháo rời T1 Phone xác nhận rằng điện thoại này chắc chắn không được sản xuất tại Mỹ như trong tuyên bố tiếp thị ban đầu. Công ty Trump Mobile sau đó đã thay đổi lập trường, nói rằng thiết bị này chỉ được lắp ráp tại Mỹ, dù không rõ điều đó có nghĩa chính xác là gì.

Tuy nhiên, T1 Phone rất có thể không phải do HTC trực tiếp sản xuất, dù có những điểm tương đồng. Quay trở lại năm 2017, công ty Đài Loan này đã bán mảng kinh doanh điện thoại di động của mình cho Google và ngừng sản xuất trực tiếp. Thay vào đó, công ty bắt đầu hợp tác với các nhà sản xuất thiết bị gốc (ODM) của Trung Quốc. Những ODM này thiết kế và sản xuất điện thoại mang thương hiệu HTC, theo Phonearena.

Trump Mobile rất có thể đang hợp tác với cùng một ODM đã sản xuất U24 Pro, nhưng HTC gần như chắc chắn không tham gia vào thiết bị này. Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Trump Mobile.