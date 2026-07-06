Mở đường bay Đồng Hới - Cam Ranh vào giữa tháng 8 năm nay

Ngày 6.7, thông tin từ hãng hàng không Sun Phu Quoc Airways (SPA) thuộc Tập đoàn Sun Group cho biết từ ngày 16.8, đơn vị sẽ khai thác đường bay Đồng Hới - Cam Ranh và Đồng Hới – Hà Nội.

Hai đường bay sẽ được SPA sử dụng máy bay A320 và A321 với sức chứa trung bình khoảng 200 khách/chuyến.

Trong đó, đường bay Đồng Hới – Cam Ranh được khai thác với tần suất 3 chuyến khứ hồi/tuần vào các ngày thứ ba, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần. Giờ bay dự kiến như sau: Đồng Hới – Cam Ranh (12 giờ 5 phút – 13 giờ 25 phút) và Cam Ranh – Đồng Hới (14 giờ 5 phút – 15 giờ 30 phút).

SPA sẽ mở đường bay Đồng Hới - Cam Ranh vào tháng 8 tới ẢNH: THANH LỘC

Đường bay Đồng Hới – Hà Nội được khai thác 1 chuyến khứ hồi/ngày với thời gian dự kiến: Hà Nội - Đồng Hới (10 giờ 20 phút – 11 giờ 25 phút) và Đồng Hới – Hà Nội (12 giờ 5 phút – 13 giờ 10 phút) vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ năm và thứ bảy, 16 giờ 15 phút – 17 giờ 20 phút các ngày thứ ba, thứ sáu và chủ nhật.

Đây là kết quả trong công tác quảng bá, liên kết phát triển du lịch, xúc tiến đường bay mới Quảng Trị và sự hỗ trợ của tỉnh Khánh Hòa, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cùng Tập đoàn Sun Group trong việc đầu tư, xây dựng hệ sinh thái dự án, sản phẩm du lịch tại Quảng Trị.

Đường bay mới Đồng Hới – Cam Ranh mở thêm cơ hội phát triển mới cho du lịch Quảng Trị tiếp cận các thị trường khách du lịch chi tiêu cao từ các tỉnh phía nam và đặc biệt là các thị trường khách du lịch quốc tế.

Bên cạnh đó, việc kết nối khép kín chuỗi đường bay Hà Nội – Đồng Hới – Cam Ranh của SPA cũng tạo thuận lợi cho việc đưa khách du lịch quốc tế thông qua Hà Nội đến với Quảng Trị, các tỉnh miền Trung kết nối cùng Khánh Hòa để hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng khám phá con đường di sản miền Trung.

Đồng thời, tạo động lực cho các hãng hàng không khác nghiên cứu, mở thêm các đường bay mới đến với Cảng hàng không Đồng Hới trong thời gian tới.

Đây cũng là những bước chuẩn bị, các hoạt động đầu tiên của chuỗi hoạt động Năm Du lịch quốc gia – Quảng Trị 2027, hướng tới mục tiêu đưa Quảng Trị trở thành trung tâm du lịch của Việt Nam trong thời gian tới.