Mở đường nơi quá cao, nơi quá thấp

Nhà dân chỗ lồi, chỗ lõm so với mặt đường khiến sinh hoạt bất tiện, không chỉ phương tiện, mà người già, trẻ nhỏ dễ bị té ngã khi từ đường vào nhà, những nhà thấp trũng còn thường xuyên bị bụi bặm, lo ngại ngập úng khi mùa mưa đến.

Tuyến đường giao thông qua tổ 18, P.Hòa Thọ Tây dài khoảng 300 m, có điểm đầu giao với đường gom dọc đường sắt theo QL1A, điểm cuối giao với ngã tư đường quy hoạch. Đây là 1 trong 4 nhánh đường, thuộc dự án đường nối từ P.Hòa Thọ Tây đi khu dân cư Phong Bắc (P.Hòa Thọ Đông), do UBND Q.Cẩm Lệ làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Q.Cẩm Lệ là đơn vị điều hành.

Mặt đường tổ 18, P.Hòa Thọ Tây cao hơn 3 nhà dân cả mét

NGUYỄN TÚ

Dự án được UBND thành phố phê duyệt tháng 10.2016, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán tháng 10.2017. Hiện nhà thầu thi công đang làm dở dang các hạng mục san nền, bó vỉa, lắp cống thoát nước, đổ đá cấp phối mặt đường, đổ đất phần vỉa hè.

Ông Đặng Công Hồng, Tổ trưởng tổ dân phố 18, cho hay ông thường xuyên nhận được bức xúc của bà con khu vực, như đoạn đi qua nhà 3 hộ dân đầu tuyến thì cao hơn nhà dân cả mét, khiến 3 căn nhà lọt thỏm dưới vỉa hè. 3 hộ dân này dự định nâng nền nhà lên bằng mặt đường mới, nhưng lo lắng tầng 1 chỉ còn lại 1,8 - 2 m, trần nhà thấp càng bất tiện sinh hoạt. Trong khi đó, đoạn đường phía trong lại thấp hơn nhà dân gần 1 m khiến 4 nhà dân khác cao hẳn so với mặt đường, gặp khó khăn khi ra vào nhà.

S Ẽ ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ KINH PHÍ CẢI TẠO NHÀ

Theo ông Hồ Hải Nam, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Q.Cẩm Lệ, thiết kế, thi công, dự toán đều được khảo sát từ trước và thực hiện đúng quy định. Nguyên do tuyến đường chỗ quá cao, chỗ quá thấp so với nhà dân là tuyến đường có địa hình phức tạp, có chỗ trước đây là đồi cao, có chỗ nằm dưới ruộng thấp, nên khi tính trung bình độ cao mặt đường, bị vướng 7 hộ dân có nhà cao - thấp so với mặt bằng chung.

Có đoạn mặt đường lại thấp hơn nhà dân

Ông Hồ Hải Nam nêu giải pháp, trước mắt để khắc phục các bất cập sau khi mở đường khiến nhà dân chỗ cao chỗ thấp, nhà thầu thi công phần vỉa hè xuôi theo lối lên, xuống nhà dân, thi công mương gom nước ra cống, không để tràn xuống những nhà dân thấp trũng. "Về lâu dài, Q.Cẩm Lệ hướng dẫn hộ dân có đơn kiến nghị, quận tổng hợp và trình UBND TP.Đà Nẵng hỗ trợ kinh phí để cải tạo nhà cửa", ông Hồ Hải Nam nói.

Tuy nhiên, Phó giám đốc ban quản lý dự án cũng thừa nhận dù có được hỗ trợ thì đơn giá nhà nước cũng không thể đáp ứng thực tế nhu cầu sửa chữa nhà cửa của người dân.

Người dân còn bức xúc vì trước khi mở đường không tính toán, bàn bạc, thỏa thuận hỗ trợ họ về tình trạng nhà dân bị trồi sụt. Ông Hồ Hải Nam cho hay đây là dự án xin kinh phí Trung ương rất lâu (từ 2016) mới được bố trí vốn, quá trình khảo sát đã đền bù với những hộ dân giải tỏa nằm trong ranh giới mở đường.

Đối với các trường hợp nhà dân bị trồi sụt, khi khảo sát cũng đã tính toán, nhưng các hộ dân này nằm ngoài ranh giới, sau khi mở đường, căn cứ thực tế ảnh hưởng, mới đề xuất thành phố hỗ trợ.

Hiện UBND Q.Cẩm Lệ cũng đã tổng hợp các ý kiến của người dân trước hiện trạng bất tiện nêu trên, quận cũng đã có văn bản trả lời, cam kết giải quyết phù hợp nhằm bảo đảm lợi ích hài hòa trong quá trình thi công. Đó là đối với các hộ có nền nhà thấp hơn mặt đường, quận sẽ tổng hợp, đề xuất thành phố hỗ trợ kinh phí nâng nền, đồng thời bổ sung thêm hệ thống cống thoát nước để tránh tình trạng ngập úng cục bộ.